Asprilla? Falcao? No señor, só Luis Suárez fez quatro golos num jogo pela Colômbia

Nunca ninguém tinha feito quatro golos pela seleção colombiana, e logo com assistências de gente conhecida dos portugueses, como Richard Ríos (Benfica), Luis Díaz (ex-FC Porto) e James Rodríguez (ex-FC Porto). “Estou muito feliz por esta oportunidade”, disse o avançado colombiano no final do jogo, a contar para a qualificação do Mundial 2026.

Aos 27 anos, foi finalmente titular num jogo oficial. Só acontecera uma vez, num particular contra a Arábia Saudita. Suárez nunca tinha marcado pela seleção em cinco internacionalizações. Ou seja, ao sexto jogo com a camisola do país, estreou-se a marcar, estreou-se a bisar, marcou o primeiro hat-trick e ainda assinou o primeiro poker pela seleção.

Asprilla. Freddy Rincón. Valderrama. Arnoldo Iguarán. Adolfo Valencia. Falcao. Bacca. Jackson Martínez. James Rodríguez. Cuadrado. Nenhum destes jogadores, especiais espécimes do futebol 'cafetero', fizeram o que Luis Suárez acabou de fazer. O avançado do Sporting marcou quatro golos na Venezuela (6-3), na última madrugada, e somou uma série de curiosidades a esta obra.

“É um sonho. Deram-me a oportunidade e soube aproveitá-la. A Colômbia tem de acreditar e ter o país unido. Temos seleção para grandes coisas", decretou o 9 do Sporting, que fez seis golos e três assistências nos últimos quatro jogos.

Esta fase de qualificação não via quatro golos de um jogador num jogo desde 2011… quando Luis Suárez, imagine-se, fez um poker ao Chile. Antes deles, Romário (2000) Zamorano (1997) e Careca (1989) fizeram o mesmíssimo papel de herói nacional, segundo os arquivos da ESPN. E contra a Venezuela, todos eles.

O primeiro a assinar um poker foi Zico, em 1977, num Brasil-Bolívia, o tal jogo que agora ofereceu a primeira derrota a Carlo Ancelotti como selecionador brasileiro.

A Colômbia está na terceira posição do apuramento para o Mundial 2026, que será jogado nos Estados Unidos, Canadá e México. Apenas Argentina e Equador estão à frente. Os colombianos têm os mesmos 28 pontos do que Uruguai, Brasil e Paraguai.