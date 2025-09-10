Ioannidis já treinou

10 set, 2025 - 23:21
O treino do Sporting desta quarta-feira ficou marcado pela estreia de Fotis Ioannidis.
O internacional grego regressou da seleção e já esteve ao dispor do técnico Rui Borges.
O avançado helénico fez trabalho de ginásio, juntamente com os restantes internacionais: Vagiannidis, Debast, Hjulmand e Kochorashvili.
Ainda faltam regressar os internacionais lusos: Rui Silva, Trincão, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves.
O Sporting já prepara a partida contra o Famalicão, marcada para as 20h30 do próximo sábado.