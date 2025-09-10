Um antigo treinador de Inácio vê "com bons olhos" a mudança para a Arábia Saudita, seja agora ou depois

Paulo Nunes, que treinou Gonçalo Inácio na formação do Sporting, veria "com bons olhos" uma mudança do central para a Arábia Saudita, mesmo que não seja para agora.

Fonte do Sporting assegura a Bola Branca que não haverá saídas, nesta fase, mas o interesse do Al-Ittihad persiste. Atualmente na equipa B do Al-Hilal, de João Cancelo e Ruben Neves, Paulo Nunes aprova.

"Vejo com bons olhos esta mudança para ele. Se me perguntar: uma Premier League ou uma Liga espanhola seria mais atrativa? Se calhar, sim. Não quero é com isto dizer que ele vem para um mercado ou para um contexto competitivo completamente diferente. Não, não é. E a prova está de que os desempenhos que se vêem hoje nas equipas que participam na Arábia Saudita estão à vista", salienta, em declarações a Bola Branca.

Apesar de ter sido apontado a vários destinos, a verdade é que Inácio continua e deverá permanecer em Alvalade. Paulo Nunes "até estranha" que o central internacional português, de 24 anos, não esteja, neste momento, "numa das principais ligas europeias, porque tem muita qualidade".

"Agora, para fazer essa alteração, para fazer essa mudança, faria todo o sentido para clubes que lutem para ser campeões e não para clubes do meio da tabela. Porque hoje a participação no momento ofensivo é enorme e ele aí destaca-se bastante", assinala o treinador.

Nesta conversa com a Renascença, Paulo Nunes aborda também a transferência de João Félix do Chelsea para o Al-Nassr, onde conta agora com um padrinho de luxo, Cristiano Ronaldo: "Este início está a ser excelente, está com impacto enorme. Não tenho dúvida nenhuma de que há aqui, de certeza, uma influência muito grande daquele que é a grande referência da nossa seleção, que é o Cristiano Ronaldo.

Falar de Arábia Saudita é falar de dinheiro. Paulo Nunes assume que "não podemos esconder" que este é um mercado "atrativo também pela dimensão financeira", contudo, realça que há mais pontos de interesse.

"Também na perspetiva desportiva, neste momento, a Liga está muito competitiva. Está amplamente preenchida por jogadores estrangeiros, jogadores de elevada qualidade. O próprio jogador local também é um jogador hoje muito mais evoluído, os clubes estão muito mais profissionalizados. Todo o impacto dos 'media' à volta é enorme nesta fase", explica.