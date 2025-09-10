Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Um antigo treinador de Inácio vê "com bons olhos" a mudança para a Arábia Saudita, seja agora ou depois

10 set, 2025 - 14:55 • André Maia

Paulo Nunes trabalhou com o central internacional português na formação do Sporting e "até estranha" que ainda não tenha dado o salto para um dos melhores campeonatos da Europa.

A+ / A-

Paulo Nunes, que treinou Gonçalo Inácio na formação do Sporting, veria "com bons olhos" uma mudança do central para a Arábia Saudita, mesmo que não seja para agora.

Fonte do Sporting assegura a Bola Branca que não haverá saídas, nesta fase, mas o interesse do Al-Ittihad persiste. Atualmente na equipa B do Al-Hilal, de João Cancelo e Ruben Neves, Paulo Nunes aprova.

"Vejo com bons olhos esta mudança para ele. Se me perguntar: uma Premier League ou uma Liga espanhola seria mais atrativa? Se calhar, sim. Não quero é com isto dizer que ele vem para um mercado ou para um contexto competitivo completamente diferente. Não, não é. E a prova está de que os desempenhos que se vêem hoje nas equipas que participam na Arábia Saudita estão à vista", salienta, em declarações a Bola Branca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar de ter sido apontado a vários destinos, a verdade é que Inácio continua e deverá permanecer em Alvalade. Paulo Nunes "até estranha" que o central internacional português, de 24 anos, não esteja, neste momento, "numa das principais ligas europeias, porque tem muita qualidade".

"Agora, para fazer essa alteração, para fazer essa mudança, faria todo o sentido para clubes que lutem para ser campeões e não para clubes do meio da tabela. Porque hoje a participação no momento ofensivo é enorme e ele aí destaca-se bastante", assinala o treinador.

Nesta conversa com a Renascença, Paulo Nunes aborda também a transferência de João Félix do Chelsea para o Al-Nassr, onde conta agora com um padrinho de luxo, Cristiano Ronaldo: "Este início está a ser excelente, está com impacto enorme. Não tenho dúvida nenhuma de que há aqui, de certeza, uma influência muito grande daquele que é a grande referência da nossa seleção, que é o Cristiano Ronaldo.

Falar de Arábia Saudita é falar de dinheiro. Paulo Nunes assume que "não podemos esconder" que este é um mercado "atrativo também pela dimensão financeira", contudo, realça que há mais pontos de interesse.

"Também na perspetiva desportiva, neste momento, a Liga está muito competitiva. Está amplamente preenchida por jogadores estrangeiros, jogadores de elevada qualidade. O próprio jogador local também é um jogador hoje muito mais evoluído, os clubes estão muito mais profissionalizados. Todo o impacto dos 'media' à volta é enorme nesta fase", explica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas