Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Sporting ganha em Roma e está perto da Liga dos Campeões

11 set, 2025 - 21:47

Leoas marcaram aos 92 e aos 97 minutos em Itália.

A+ / A-

Com dois golos nos descontos, o Sporting derrotou a Roma, por 2-1, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões feminina de futebol.

A jovem Carolina Santiago, aos 90+2, e Telma Encarnação, aos 90+7, fizeram os tentos das leoas.

Antes, aos 23 minutos, Di Guglielmo abriu o marcador para as giallorossi, que foram mais fortes no primeiro tempo.

A equipa de Alvalade está agora em vantagem para a segunda mão, que vai realizar-se em Portugal.

Quem passar esta eliminatória entra na fase de liga da Champions, onde já está o Benfica.

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas