Sporting ganha em Roma e está perto da Liga dos Campeões

11 set, 2025 - 21:47
Com dois golos nos descontos, o Sporting derrotou a Roma, por 2-1, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões feminina de futebol.
A jovem Carolina Santiago, aos 90+2, e Telma Encarnação, aos 90+7, fizeram os tentos das leoas.
Antes, aos 23 minutos, Di Guglielmo abriu o marcador para as giallorossi, que foram mais fortes no primeiro tempo.
A equipa de Alvalade está agora em vantagem para a segunda mão, que vai realizar-se em Portugal.
Quem passar esta eliminatória entra na fase de liga da Champions, onde já está o Benfica.
[em atualização]