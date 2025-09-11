Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sporting SAD com 20 milhões positivos

11 set, 2025 - 19:25

Comunicado enviado à CMVM com os valores até final de junho.

A+ / A-

A SAD do Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 20 milhões de euros de lucro para o exercício de 2024/25.

Segundo o documento, os leões atingiram um novo recorde em volume de negócios, no caso 265 milhões de euros, mais 7,4% em relação ao período homólogo, além de um resultado operacional de 45,M€, 3,1 vezes superior a 2023/24.

Apenas no que diz a rendimentos e ganhos excluindo transação de futebolistas, o Sporting supera os 148 milhões de euros, equivalente a perto de 56% do total do seu volume de negócios.

O ativo da sociedade passa dos 376 para os 420 milhões de euros. Já o passivo sobe dos 353 para os 379 milhões de euros.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas