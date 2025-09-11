Sporting SAD com 20 milhões positivos

11 set, 2025 - 19:25
A SAD do Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 20 milhões de euros de lucro para o exercício de 2024/25.
Segundo o documento, os leões atingiram um novo recorde em volume de negócios, no caso 265 milhões de euros, mais 7,4% em relação ao período homólogo, além de um resultado operacional de 45,M€, 3,1 vezes superior a 2023/24.
Apenas no que diz a rendimentos e ganhos excluindo transação de futebolistas, o Sporting supera os 148 milhões de euros, equivalente a perto de 56% do total do seu volume de negócios.
O ativo da sociedade passa dos 376 para os 420 milhões de euros. Já o passivo sobe dos 353 para os 379 milhões de euros.