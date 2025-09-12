"No ano passado não tínhamos soluções, fomos campeões com os miúdos da equipa B": Borges nega peça em falta

O treinador do Sporting lançou o jogo no campo do Famalicão e reconheceu tristeza por não contar com Jota Silva, o avançado que esta sexta-feira vai assinar pelo Besiktas. Rui Borges confirmou as ausências de Diomande e Morita. Maxi Araújo está em dúvida.

Famalicão

“Será um grande jogo contra uma boa equipa, que entrou muito bem no campeonato. ainda não sofreu golos, é uma equipa muito competitiva e agressiva nos duelos. em alguns momentos até recorre muito à falta, demonstra bem a competitividade do adversário. em 2025 ainda não perdeu em casa, são uns 10 jogos. demonstra bem a qualidade deles, o que nos espera. Queremos dar uma boa resposta, dentro do que somos e do que temos conseguido, apesar do resultado menos positivo na última jornada.”

Jota Silva: houve falta de empenho da direção?

“O melhor do mercado, ainda antes de falar do Jota, foi conseguirmos manter toda a gente que era a nossa base, só perdemos apenas uma referência e mantivemos todos os importantes para a conquista do bicampeonato. O maior desejo era isso: manter a base e não perder ninguém. Foi um grande mérito de todos nós.

Sobre o Jota, desde o final da época, tínhamos bem identificado o que queríamos para cada posição. A estrutura fez o máximo que pôde, tentou o máximo trazê-lo, era um jogador que eu gostava muito, com quem me identifico. Por toda a correria, infelizmente não conseguimos. Fiquei triste mais até pelo atleta, porque é alguém de quem gosto muito e acredito muito que nos ia ajudar. Não conseguimos, tentámos tudo. Não fica lacuna no plantel. O mais forte foi conseguir manter a base.”

Situação de St. Juste

“O presidente disse tudo, a resposta foi clara. Para mim também. Já tínhamos falado que ele partiria num quinto lugar na posição. Desde o final da época que estava falado entre estrutura e equipa técnica, estávamos todos na mesma sintonia, que era para ele sair.”

Quem decidiu St Juste na equipa B?

“Foi uma decisão do Sporting, passa por toda a gente, toda a gente tem opinião. Foi o melhor que achávamos para o grupo.”

Vagiannidis e Quenda: já podem ser titulares? Trouxeram coisas do banco nos jogos…

“Trouxeram mais qualidade ao grupo. Eles estão preparados para jogar. Já disse noutras conferências que é o mister que é culpado, só posso meter 11, não posso meter 12 e 13, às vezes custa muito. Tenho de tomar decisões, assumo-as sem qualquer problema. São dois grandes jogadores à espera de uma oportunidade para jogar de início. Com campeonato e Champions League, todos vão ter as oportunidades, espero é que correspondam.”

Que grande está mais preparado para a temporada?

“Todos, de igual forma, melhoraram o coletivo. O Porto, Benfica e nós. O nosso grande mérito foi manter a base da época passada, é uma equipa bicampeã, demonstra a qualidade que tínhamos. Era o maior desejo. Não só os grandes, todas as equipas do campeonato português se tornaram mais competitivas. Preocupa-me é o meu plantel, o meu dia a dia e sentir a equipa bem, capaz de dar resposta.”

Ioannidis pode jogar com Suárez

“Foi uma grande aquisição para nós, um grande acrescento. Vai dar-nos várias opções, seja a jogar em alternância com o Suárez e em alguns momentos poderão até encaixar os dois. Estou feliz por poder contar com ele no nosso plantel, vai acrescentar muita qualidade.

Falta um extremo?

“Tenho tantos… Maxi Araújo, Mangas já foi extremo, que foi vendido no Vitória a fazer golos. O Maxi era extremo, agora é lateral. Meus amigos, esqueçam isso. No ano passado não tínhamos soluções, fomos campeões com os miúdos da equipa B a jogar. Há muitos miúdos à espera de uma oportunidade. Não me queixo nada disso, estou contente com o plantel. Gostava de ter contado com o Jota, mas não conseguimos. As outras opções sabíamos que eram difíceis, mas tentámos ir à luta. Não lamentamos nada.”