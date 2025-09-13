Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Em Destaque
Sporting

Rui Borges. "Fizemos um jogo bastante competente"

13 set, 2025 - 23:01

O Sporting derrotou o Famalicão por 2-1.

O treinador do Sporting, Rui Borges, destacou a importância deste triunfo (2-1) contra um adversário difícil.

A partida

"Claramente demonstrámos que queríamos estar aqui para ganhar. Em 2025, o Famalicão ainda não tinha perdido em casa, portanto, sabíamos bem as dificuldades. O Famalicão é uma equipa difícil, muito competitiva e bem organizada. Fizeram um golo de bola parada. Corremos quase sempre atrás do prejuízo, mas, acima de tudo, sublinhar a capacidade da equipa de dar a resposta e não perder o equilíbrio emocional. Fizemos um jogo bastante competente. A vitória acaba por se ajustar ao que nós fizemos".

Tática

"A nossa variabilidade de jogo não varia independentemente do atleta. Eles [os jogadores], sim, dão coisas diferentes. Vagiannidis e Ioannidis dão coisas diferentes, estou contente por poder contar com os dois. O campo também não ajudava muito. De fora, parecia que a bola saltava muito. A equipa teve sempre uma competitividade acima da média."

Cansaço?

"É natural que em alguns momentos, muito honestamente, senti um ou outro jogador mais preso. Mas é normal. Vêm com mais minutos das seleções. Mas deram uma boa resposta. Na primeira fase de pressão fomos muito intensos, sabíamos que íamos entrar muito nos duelos homem a homem. O Famalicão é uma grande equipa e tem feito um início de época fantástico. Um ou outro jogador mais fatigado, é normal, mas nenhum se agarra a esse cansaço. É natural nos últimos cinco minutos termos baixado. O Famalicão também não criou nada. Se estivéssemos muito cansados, não tínhamos dado a resposta que demos depois de sofrermos o 1-0.

Resumindo

“Uma grande vitória, uma vitória difícil e perante um grande adversário."

