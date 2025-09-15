Frederico Varandas: "Perceção de 'terceiro grande' pertence ao passado"

Frederico Varandas garante: a fama de terceiro clube mais importante em Portugal que o Sporting tinha, atrás de FC Porto e Benfica, já lá vai.

"Hoje, o Sporting é líder em Portugal. Não tenho dúvidas de que a perceção de 'terceiro grande' pertence ao passado", afiança o presidente do Sporting, em entrevista à revista alemã "Kicker".

Varandas conta que, quando assumiu o desejo de assumir a presidência do Sporting, prometeu a si mesmo que "as gerações mais jovens não deveriam passar" pela seca de títulos que a sua atravessou.

"Compreendemos essa perceção externa do Sporting. É factual. Mas também é um facto que conseguimos inverter essa perceção", vinca.

"Não tínhamos dinheiro para impostos"

O líder sportinguista recorda que, quando pegou na batuta, em 2018, o Sporting não vencia o campeonato há 17 anos.

Além disso, "por causa do ataque à Academia", em maio desse ano, "os melhores jogadores tinham rescindido" e não havia "sequer dinheiro suficiente para pagar os impostos no final do ano".

"Foi preciso começar do zero. Hoje, reconquistámos o prestígio e a imagem internacional, mas queremos cimentar e consolidar essa imagem de líder do futebol português", salienta, acrescentando que isso implica, além da participação na Liga dos Campeões, "o reforço de uma das imagens de marca do Sporting em todo o mundo: a formação de talento".

"Somos menos dependentes das vendas"

Além de formar talento, o Sporting tem um posicionamento mercado diferente, desde que Varandas assumiu. Um exemplo é Viktor Gyökeres, que chegou, viu, venceu e não foi logo vendido. Ainda ficou duas temporadas em Alvalade, antes de rumar ao Arsenal, num negócio que pode ultrapassar os 76 milhões de euros.

Para Frederico Varandas, o negócio do sueco é sintomático da nova imagem internacional que o clube conquistou: "Os jogadores sabem que, ao virem para o Sporting, encontram um clube que oferece não só condições de crescimento desportivo, mas também estabilidade financeira. Somos menos dependentes das vendas."

Ainda há por onde crescer, no entanto. Na mesma entrevista, o presidente do Sporting delineia objetivos.

"No mínimo, temos o objetivo de passar aos playoffs e consolidar a imagem internacional de um clube de Champions League", conclui.