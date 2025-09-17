Rui Borges confirma que Pote e Morita estão convocados para a estreia na Champions

Rui Borges confirmou esta quarta-feira a presença de Morita e Pedro Gonçalves na convocatória do Sporting para a receção ao Kairat Almaty, da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

“O objetivo será sempre o mínimo, é alcançar a fase do play-off. Vamos defrontar grandes equipas e será uma dificuldade grande, mas temos a ambição e vontade enorme em vencer. O Pote e o Morita estão convocados para o jogo”, revelou Rui Borges, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente aos cazaques.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o treinador considerou que o objetivo para os ‘leões’ será também “acentuar o estatuto de equipa de Liga dos Campeões”, com o Sporting a começar a prova com motivação elevada para a poder desfrutar.

“No ano passado, disse que era um sonho para a equipa técnica e continua a ser. Esta época, começa uma nova fase e nós queremos desfrutá-la ao máximo. Os jogadores vão estar supermotivados, seja o jogo que for. Queremos jogar na Liga dos Campeões, esta é uma grande montra para todos e queremos cada vez mais acentuar o estatuto de equipa de Liga dos Campeões. Dentro disso, é desfrutar, olhar um jogo de cada vez e tentar ganhar. O objetivo nunca fugirá disso”, vincou.

Embora não tenha confirmado a titularidade dos dois jogadores em dúvida, em particular a de Pedro Gonçalves (Pote), Rui Borges afirmou existirem soluções de qualidade dentro do plantel para colmatar essa ausência e alertou para perigos.

“Independentemente de ser a estreia do adversário na Liga dos Campeões, está cá com todo o mérito. Eliminaram o Celtic, um clube que defrontámos nesta pré-época e tivemos grandes dificuldades. O Celtic não foi capaz de fazer golos em dois jogos, o Kairat Almaty teve menos posse de bola e mais oportunidades. É o líder do seu campeonato, tem muitos jogos nas pernas e é a defesa menos batida. Demonstra bem as dificuldades que passaremos”, avisou o técnico transmontano.

O desaire surpreendente do rival Benfica na terça-feira, por 3-2, numa receção aos azeris do Qarabag, poderá ter servido de sobreaviso ao Sporting para esta partida, mas Rui Borges acredita que os jogadores “são cientes das dificuldades” do duelo.

“Nós não olhamos para o passado, olhamos para o presente. Queremos desfrutar e ganhar. A ambição é sempre a mesma em todas as competições. A ambição do clube é enorme, sabemos bem o clube que representamos. Sabemos que vamos defrontar grandes adversários e é assim que crescemos”, apontou ainda o técnico.

O bicampeão português Sporting recebe os cazaques do Kairat Almaty na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, na quinta-feira, às 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo arbitrado pelo polaco Damian Sylwestrzak.