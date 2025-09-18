Menu
  • Bola Branca 18h18
  • 17 set, 2025
Liga dos Campeões

A caminhada do Sporting na Champions começa esta noite contra um estreante

18 set, 2025 - 10:40 • Lusa

O campeão cazaque Kairat Almaty é o primeiro adversário dos bicampeões nacionais na Liga dos Campeões. Leões terão ainda de defrontar Nápoles, Marselha, Juve, Club Brugge, Bayern, PSG e Athletic.

O bicampeão português Sporting estreia-se esta quinta-feira na edição 2025/26 da Liga dos Campeões de futebol, ao receber o campeão cazaque Kairat Almaty, naquele que, em teoria, deverá ser o jogo mais acessível na competição.

Na fase de liga, os leões terão ainda de defrontar Nápoles (fora), Marselha (casa), Juventus (fora), Club Brugge (casa), Bayern Munique (fora), o campeão europeu Paris Saint-Germain (casa) e o Athletic Bilbau (fora).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Rui Borges confirma que Pote e Morita estão convocados para a estreia na Champions

Sporting

Rui Borges confirma que Pote e Morita estão convocados para a estreia na Champions

Os dois médios têm estado a contas com contas físi(...)

Para o jogo desta noite, com início às 20 horas e arbitragem do polaco Damian Sylwestrzak, o treinador Rui Borges convocou o médio japonês Hidemasa Morita, que recuperou de lesão quase um mês depois, e o avançado Pedro Gonçalves, ausente do treino na véspera.

Rui Silva, Ousmane Diomande e Geny Catamo também falharam essa sessão e devem falhar o jogo, assim como Daniel Bragança e Nuno Santos, lesionados de longa duração.

A estreia do Sporting na Liga dos Campeões segue-se à do rival lisboeta Benfica, que foi derrotado na terça-feira em casa pelos azeris do Qarabag (3-2), num jogo que precipitou o despedimento do treinador Bruno Lage.

