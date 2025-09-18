Rui Borges: "Fomos passivos em alguns momentos e isso não pode acontecer"

Rui Borges critica a passividade do Sporting, na goleada (4-1) ao Kairat Almaty. Foi a primeira vitória dos leões nesta edição da Liga dos Campeões e a primeira do treinador na prova, um dado que desvaloriza.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A que sabe a primeira vitória na Liga dos Campeões? "Sabe a vitória, apenas e só. São três pontos no início de uma competição, num jogo que sabíamos que podia tornar-se mais difícil. Tínhamos o aviso do jogo do nosso rival. O Kairat estava super motivado e nalguns momentos fomos passivos e isso não pode acontecer. Não fazermos golo cedo o suficiente criou ansiedade. O golo desbloqueou e por incrível que pareça entrámos muito mal na segunda parte e deixámos o adversário acreditar. Depois disso, há 15 minutos um bocadinho à Sporting. Intensos, competitivos, decisões rápidas e bem tomadas, qualidade individual. Nos últimos dez minutos, entrámos outra vez nessa passividade e acabámos por sofrer um golo."

Diferença de golos pode ser decisiva: "Estamos numa fase de liga e, mais do que os golos, é ganhar, porque todas as equipas complicam. Mesmo com as equipas teoricamente inferiores, há surpresas. Estão aqui as melhores equipas da Europa, têm todas a sua qualidade. É bom ganhar por 4-1, 4-0 era melhor, mas mais que os golos, o mais importante era ganhar e isso nós conseguimos."

Luis Suárez: "Não é só do Suárez, é de toda a equipa. Fico feliz, são jogadores que merecem ser reconhecidos pelo que dão à equipa, mas não só o Luis, também o Fotis [Ioannidis], que acredito muito que vai dar muito à equipa, vai ser feliz. Acrescentam muito à equipa e aos colegas, faz com que eles sobressaiam com as suas qualidades individuais."

Geovany Quenda: "Os primeiros 15 minutos da segunda parte um bocadinho adormecido, mas depois é isto, um miúdo irreverente, com uma qualidade individual acima da média. À sua tenra idade, é um fora de série. Por isso já pertence a um gigante europeu. Dá muito à equipa, tem crescido. Vem de dois jogos com 90 minutos, mas é novo, também pode correr. Mas fico feliz por vê-lo continuar a crescer, com ambição enorme de ser cada vez melhor."

Eduardo Quaresma: "Se calhar comigo é a fase que ele tem mais minutos como titular do Sporting seguidos. É um jogador muito importante na época passada, dá muito à equipa, está a jogar na posição de que gosta. Fez um bom jogo, sólido, fico feliz por ele, trabalha para ter as suas oportunidades. Feliz por poder contar com estas soluções todas."