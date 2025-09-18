Sporting demora uma hora ligar modo Champions, mas acaba a golear o Kairat

O Sporting entrou da melhor forma na fase regular da Liga dos Campeões, esta quinta-feira, com uma goleada sobre os cazaques do Kairat Almaty, por 4-0.

Os leões tiveram uma entrada desinspirada e, aos 21 minutos, Morten Hjulmand falhou um penálti. Sherhan Kalmurza, de apenas 18 anos e titular porque os dois primeiros guarda-redes estão lesionados, foi a estrela dos primeiros 40 minutos, com várias defesas de alto nível.

No entanto, o jovem não conseguiu parar um belo pontapé de primeira, de fora da área, da autoria de Francisco Trincão, ao minuto 44.

O Sporting voltou adormecido do intervalo e o Kairat aproveitou para crescer no jogo e ameaçar várias vezes o golo. Aí, valeu João Virgínia, com um punhado de defesas importantes nos primeiros 15 minutos da segunda parte. No entanto, antes que a desinspiração leonina pudesse resultar em dissabor, Trincão voltou a aparecer, com novo golo de primeira, desta vez já dentro da área, aos 65 minutos.

A torneira abriu-se e choveram os golos. Alisson Santos fez o 3-0 aos 67 minutos, assistido por Geovany Quenda, que assinou o golo da goleada um minuto depois, a finalizar uma grande jogada individual.

Estreia a marcar para Alisson, e logo na estreia na Liga dos Campeões, na primeira vitória de Rui Borges na competição.

Antes do final, ainda houve tempo para o golo de honra do Kairat, com uma finalização de Edmilson, ex-Marco e Vilaverdense, ao minuto 86.

O semáforo do "modo Champions" demorou a ligar-se, mas depois o Sporting acelerou para uma goleada, que permite à equipa de Rui Borges somar os primeiros três pontos na fase de liga da prova milionária.