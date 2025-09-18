Sporting permite cambalhota da Roma e cai para a Taça Europa

18 set, 2025 - 18:53 • Inês Braga Sampaio
A equipa feminina do Sporting falhou o acesso à Liga dos Campeões, esta quinta-feira, ao perder com a AS Roma, por 2-0, em Rio Maior.
As leoas tinham vencido em Roma, por 2-1, mas as lobas deram a volta à eliminatória com autogolo de Ashley Barron, nos descontos da primeira parte, e um golo de Valentina Bergamaschi, aos 62 minutos.
As italianas seguem em frente para a fase de liga da Champions. O Sporting cai para a Taça Europa, nova prova da UEFA, equivalente à Liga Europa masculina, em que também participa o Sporting de Braga.