  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Sporting e Braga defrontam suecas e belgas na Taça Europa

19 set, 2025 - 23:51 • Inês Braga Sampaio

Leoas jogam primeiro em Alvalade com o Rosengard, guerreiras começam por visitar o Anderlecht. Jogos em outubro.

Sporting e Sporting de Braga já conhecem adversárias na segunda pré-eliminatória de acesso à Taça Europa, nova prova europeia do futebol feminino.

As leoas, que falharam na quinta-feira o acesso à fase regular da Liga dos Campeões, terão pela frente as suecas do Rosengard. As guerreiras vão medir forças com as belgas do Anderlecht.

Os jogos serão disputados a 7/8 de outubro (primeira mão) e a 15/16 do mesmo mês (segunda). O Sporting joga primeiro em Alvalade, o Braga estreia-se na Bélgica.

A Taça Europa, ou Europa Cup, é a recém-formada segunda divisão do futebol feminino europeu — equivale à Liga Europa, no masculino.

Será disputada inteiramente em formato de eliminatórias a duas mãos, a partir dos oitavos de final, a partir de novembro. O sorteio está marcado para 17 de outubro, em Nyon.

