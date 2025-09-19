Sporting e Braga defrontam suecas e belgas na Taça Europa

Sporting e Sporting de Braga já conhecem adversárias na segunda pré-eliminatória de acesso à Taça Europa, nova prova europeia do futebol feminino.

As leoas, que falharam na quinta-feira o acesso à fase regular da Liga dos Campeões, terão pela frente as suecas do Rosengard. As guerreiras vão medir forças com as belgas do Anderlecht.

Os jogos serão disputados a 7/8 de outubro (primeira mão) e a 15/16 do mesmo mês (segunda). O Sporting joga primeiro em Alvalade, o Braga estreia-se na Bélgica.

A Taça Europa, ou Europa Cup, é a recém-formada segunda divisão do futebol feminino europeu — equivale à Liga Europa, no masculino.

Será disputada inteiramente em formato de eliminatórias a duas mãos, a partir dos oitavos de final, a partir de novembro. O sorteio está marcado para 17 de outubro, em Nyon.