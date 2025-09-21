Rui Borges. "Vai ser um grande jogo, mas quero muito ganhar"

O treinador do Sporting, Rui Borges, deixa elogios ao Moreirense, mas também aos jogadores de Alvalade. Há igualmente uma resposta sobre Mourinho e o técnico recusa pressão dos rivais.

O que espera deste jogo?

"Um Moreirense ao nível do que tem estado. Conheço bem o clube, sei o que é trabalhar naquela estrutura, uma equipa com jogadores há três anos no clube, uma equipa bem organizada, motivada, está no top 5 de criação de oportunidades e isso dita bem a sua qualidade. Mas temos de estar focados no que podemos dar ao jogo em casa e queremos ser fortes".

Quenda e os lesionados

"Quenda tem sido titular, tem trabalhado bem. Não foi opção nas primeiras jornadas, tem sido agora, se calhar olham para isso pela falha do Geny, mas se calhar não tem nada a ver com isso. Feliz por poder contar com o Quenda e isso deixa-me feliz. Rui Silva, Diomande e Geny Catamo estão fora do jogo".

Quenda e os “pés na terra”

"Não preciso de o fazer, ele é muito maduro. Demostra bem a maturidade, rigor e o que quer alcançar para o seu futuro. Tem 18 anos, mas uma personalidade diferente e bem vincada. Preocupo-me é que seja cada vez melhor, com mais ações, que crie mais desequilíbrios. O meu foco é que ele seja mais forte a cada dia, mais do que trabalhar a parte psicológica, porque isso ele não precisa".

João Simões e Debast

"O Zeno [Debast] entrou para o meio campo e pode dar essa solução. Feliz por poder ter essa capacidade num jogador novo, que está num bom crescimento e que o pode tornar mais forte. O Simões está tão preparado para ser titular como os outros. Faz parte da equipa principal há muito tempo, tem uma grande capacidade de estar focado, não preciso de ser psicólogo com ele, ama o Sporting de forma incondicional, vê-se como festeja, como está no banco de suplentes, é um apaixonado. Acho que vai ter um futuro... Vai ser um líder natural com o passar do tempo e vai ter as oportunidades dele. Em relação ao Kochorashvili, gosta de ouvir, de aprender, vai-se adaptar e colocar em prol da equipa as suas qualidades. Estou feliz pelo que tem conseguido e vai melhorar aos poucos com toda a certeza".

Mourinho

É alguém com quem nos identificamos, que marcou o futebol mundial. Foi sempre uma pessoa para quem nós, treinadores, olhámos numa fase inicial.

Jogos de três em três dias

"Olhamos e vamos tentando perceber. Às vezes quem está fora questiona as opções, mas tudo tem uma conjugação de muitos fatores. Com o Kairat tirámos o Pote, o Morten. É uma gestão para termos a malta capacitada para dar o seu máximo, porque eles não são máquinas e vamos sempre atuando em prol do que podemos, tentando não expor o jogador a lesões. Tudo tem o seu porquê e estamos todos ligados em prol do melhor a cada jogo. Tentamos gerir dentro do possível o que podemos controlar ao máximo para não expor os jogadores a leões".

Luís Suarez

"É um avançado completo, não tenho dúvidas que vai fazer golos. E o Ioannidis igual. Tem-se falado do jogo associativo do Luís, mas ele é mais do que isso, faz boas diagonais, bons timings, dá uma profundidade maior. É um jogador que dá uma viabilidade à equipa, que gosto, e que Ioannidis vai dar de igual forma. Também gosta de ligação, de arrancar, que provoca a profundidade também".

Benfica e FC Porto já venceram

"A pressão aqui é diária, nem olho para os adversários. Não estou nesta fase focado na classificação, estamos numa fase inicial. Queremos ganhar sempre, mas podemos não conseguir porque do outro lado também estão equipas competentes. Estou focado no papel do Sporting, o caminho é longo e mais à frente veremos".

Moreirense de Rui Borges

"As dinâmicas são diferentes. Muito diferente do Rui Borges de Moreira. Vai ser um grande jogo, tenho um carinho enorme pelos jogadores e pela estrutura do Moreirense, mas quero muito ganhar".

Rui Silva

"Lesão de Rui Silva não é preocupante, penso que na próxima semana estará apto, tal como o Diomande e o Geny".