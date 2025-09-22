Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dos 11 metros vê-se melhor. Sporting vence Moreirense e regressa ao segundo lugar

22 set, 2025 - 22:30 • Inês Braga Sampaio

Luis Suárez e Pedro Gonçalves resolveram de penálti, após lances de Francisco Trincão, e Ioannidis estreou-se a marcar.

A+ / A-

RECORDE O FILME DO JOGO

O Sporting venceu o Moreirense, por 3-0, esta segunda-feira, e recuperou o segundo lugar do campeonato, à condição.

No encontro de conclusão da sexta jornada, os leões abusaram do desperdício na primeira parte, mas nos últimos 15 minutos marcaram três golos em catadupa. Foi com dois penáltis que resolveram, ambos conquistados por Francisco Trincão — o primeiro convertido com sucesso por Luis Suárez, aos 76 minutos, e o segundo por Pedro Gonçalves, aos 90.

Ao quarto minuto de descontos, o recém-entrado Alisson acelerou pela esquerda e cruzou para a entrada de Fotis Ioannidis, que se estreou a marcar com a camisola do Sporting.

Vitória por três golos e salto para os 15 pontos, com descolagem, precisamente, do Moreirense, quinto classificado, com 12 pontos, e recuperação do segundo lugar. À condição, porque o Benfica acerta calendário na terça-feira, frente ao Rio Ave, e pode chegar aos 16 pontos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano