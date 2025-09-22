Dos 11 metros vê-se melhor. Sporting vence Moreirense e regressa ao segundo lugar

22 set, 2025 - 22:30 • Inês Braga Sampaio
O Sporting venceu o Moreirense, por 3-0, esta segunda-feira, e recuperou o segundo lugar do campeonato, à condição.
No encontro de conclusão da sexta jornada, os leões abusaram do desperdício na primeira parte, mas nos últimos 15 minutos marcaram três golos em catadupa. Foi com dois penáltis que resolveram, ambos conquistados por Francisco Trincão — o primeiro convertido com sucesso por Luis Suárez, aos 76 minutos, e o segundo por Pedro Gonçalves, aos 90.
Ao quarto minuto de descontos, o recém-entrado Alisson acelerou pela esquerda e cruzou para a entrada de Fotis Ioannidis, que se estreou a marcar com a camisola do Sporting.
Vitória por três golos e salto para os 15 pontos, com descolagem, precisamente, do Moreirense, quinto classificado, com 12 pontos, e recuperação do segundo lugar. À condição, porque o Benfica acerta calendário na terça-feira, frente ao Rio Ave, e pode chegar aos 16 pontos.