Rui Borges: "Equipa sente-se dinâmica, feliz e com fome""

Rui Borges mostra-se muito satisfeito com a equipa do Sporting, depois da vitória, por 3-0, sobre o Moreirense, esta segunda-feira.

Análise: "A equipa esteve muito bem, não posso apontar nada. Falhámos muitos golos, mas o guarda-redes do outro lado também fez uma grande exibição. Sabíamos que ia ser difícil e eles dificultaram-nos o jogo, mas fomos dominantes, com um grande caudal ofensivo e muitas oportunidades. Não perdemos o foco, insistimos e marcámos. Os primeiros 35 minutos foram fantásticos, não deixámos o Moreirense sair do meio-campo defensivo. O resultado roça a perfeição."

Trincão desbloqueou: "É por isso que estão num grande clube e são diferenciados. O Alisson é um desequilibrador nato. A qualquer momento podem desequilibrar. A equipa sente-se bem, sente-se dinâmica, sente-se feliz, com uma fome de ganhar enorme, e nota-se isso."

Penáltis marcados por Suárez e Pote: "A decisão é do grupo. O líder está lá dentro, sabe o que sente e o que faz, e eu estarei sempre 100% com a decisão do capitão."

Três mudanças no onze: "Confio em toda a gente. É para sentir a equipa, para todos sentirem que são solução e a equipa ter gente fresca. Vão ser todos importantes ao longo do tempo. Feliz por ter à minha disposição um grande plantel."

Ioannidis estreou-se a marcar: "É normal que os avançados fiquem mais ansiosos quando não fazem golos. Fico muito feliz por poder contar com dois grandes avançados."