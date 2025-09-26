Rui Borges faz-se à renovação. "Gostava muito de ser treinador do Sporting" para lá de 2027

Rui Borges admite que gostaria de ser treinador do Sporting para lá de 2027, ano em que terminam os contratos de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, que também espera ter no clube por muitos mais anos.

"Tanto eu, como a estrutura, como os adeptos [gostariam de ter Pote e Trincão por muitos anos]. São dois jogadores muito importantes não só esta época, como têm sido ao longo destes últimos anos de conquistas do Sporting. Dois jogadores preponderantes nesse sentido. Naquilo que é treinador, gostava muito de ser o treinador do Sporting e eles jogadores do Sporting", atira, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Declarações de Rui Borges na antevisão da visita do Sporting ao Estoril, marcada para sábado, às 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota. Relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Estoril Praia: "É uma equipa que fez uma boa época passada. Gosta de ter bola, proporciona um jogo bastante ofensivo, pressionante. Gosta de se impor e jogando em casa torna-se ainda mais forte e mais perigosa. Tem bons jogadores, que fazem a diferença no processo ofensivo. É uma equipa que tem bastantes oportunidades, mas não tem conseguido finalizar da melhor forma. É uma equipa que cria muito, gosta de ter bola, gosta de valorizar o jogo, muito dinâmica. Não podemos deixar que ganhem confiança e assumam o jogo. Será um jogo difícil, num campo complicado. Esperemos que não esteja muito vento, para podermos ter um grande jogo.

Ousmane Diomande, Rui Silva e Geny Catamo: "Estão os três aptos. O Diomande ainda não vai para jogo, mas o Rui e o Geny já estão na convocatória. São três jogadores que vieram da pausa das seleções lesionados. Felizmente, já podemos contar com eles. O Diomande está num processo de integração, mas ainda não está apto para este jogo."

Diomande estará disponível para o Nápoles? "Sim."

Equipa já atingiu o pico? "Estou muito satisfeito com a resposta que a equipa tem dado e tem conseguido dar ao longo dos jogos, mas há sempre margem para melhorar e crescer. Ainda temos muito para melhorar, é não baixar o que temos conseguido e termos a capacidade e ambição de ser ainda melhores do que temos sido e nunca mostrar satisfação com o que temos conseguido ao longo do tempo. Essa satisfação não pode existir. Temos de ir sempre à procura de mais e melhor. O espírito da equipa é muito isso."

Escolhas para o Estoril influenciadas pelo jogo com o Nápoles? "Não, estou apenas e só a pensar no Estoril. Quero muito ganhar o jogo. Vai ser um adversário difícil, que nos tem causado ao longo dos anos grandes dificuldades. Estou focado no Estoril, apenas e só, e depois veremos os jogos do Nápoles e do Braga. Não penso a longo prazo."

Renovações de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão: "Em relação à renovação, não sei, essa parte ultrapassa-me. Não me meto."

Mas gostava de ter Pote e Trincão por muitos e bons anos? "Sim, tanto eu, como a estrutura, como os adeptos. São dois jogadores muito importantes não só esta época, como têm sido ao longo destes últimos anos de conquistas do Sporting. Dois jogadores preponderantes nesse sentido. Naquilo que é treinador, gostava muito de ser o treinador do Sporting e eles jogadores do Sporting. Agora, em que circunstâncias, não sei. Sei é que eles diariamente estão felizes, mostram isso. Em jogo, demonstram claramente a alegria e paixão de jogar pelo Sporting. Tem sido bem explícito pelo rendimento de cada um no coletivo. Não tenho dúvidas de que estão a fazer um grande início de época, mas é fruto também de todo o coletivo. Todo o coletivo tem feito um bom início de época, temos feito belíssimos jogos, e é continuar a crescer e ir à procura de mais e melhor, para que todos, em especial os homens da frente, tenham ainda mais preponderância. Queremos ajudá-los a ser ainda melhores."

Calendário congestionado: "Preocupa-me apenas e só o Sporting e aquilo de que seremos capazes nestas semanas mais intensas, com jogos de três em três dias. Sermos capazes de dar resposta. Acima de tudo, deixa-me confiante e confortável olhar para a equipa e ver que todos têm dado uma resposta fantástica. Mesmo algumas trocas que tenho feito, com o Kairat também, a equipa manteve a resposta, manteve a intensidade, manteve a qualidade de jogo. Por isso, completamente tranquilo e confiante no que seremos capazes de apresentar ao longo dos jogos, perante bons adversários. Senti-los todos ligados, sabem que a qualquer momento podem ser solução e podem ter a oportunidade que esperam."

Rui Silva vs. João Virgínia: "Muito confortável com qualquer um. Do Rui não preciso de falar muito, foi importante para as nossas conquistas do ano passado e teve um início bom. Veio tocado da seleção e teve de ter uma paragem, ainda que algo curta. Esperar que se sinta o mais preparado possível e, aí sim, tomar decisões. Agora, o Virgínia deu uma grande resposta, algo que nós também esperávamos, porque assim entendemos quando o fomos buscar. Feliz por ter os dois no plantel e logo se verá quem defende."



Giorgi Kochorashvili: "O Giorgi está numa adaptação, já disse isso várias vezes. Do que é rendimento e do que foi capaz de dar à equipa, dentro das qualidades individuais dele, fico feliz pelo que ele tem dado. Claro que esperamos e queremos muito mais dele, e ele também quer muito mais dele, mas está num processo de adaptação. Tal como o Vagiannidis, o Fotis [Ioannidis]. O Vagiannidis tem estado muito bem, mas pode ser melhor ainda. São jogadores que estão a encaixar numa equipa que tem dinâmicas próprias, um conhecimento muito próprio. Muitos jogadores que já vêm de épocas transatas, já têm um conhecimento muito bom entre eles. Eles têm crescido aos poucos, por isso é que jogam e têm oportunidades. Por isso, o Giorgi tem sido muito importante no tempo que tem estado em campo com a equipa. Agora, tem margem para melhorar muito, porque sabemos tudo aquilo de que ele é capaz e o que ele pode dar à equipa."



Semana "livre": "Às vezes, estas semanas são meio enganadoras. Também temos de descansar a malta para o que aí vem. Dá sempre para treinar alguma coisa. Felizmente, estou num grande clube, a estrutura é fantástica no dia a dia, ajudamo-nos muito uns aos outros. A minha adaptação nesse sentido tem sido muito boa também, o nosso crescimento enquanto equipa técnica. Há sempre treino para treinar algo, tenha a semana mais dia, menos dia, dá sempre para irmos buscar alguma coisa para identificarmos e trabalharmos de formas diferentes, porque a equipa também está bem ciente dos comportamentos. E às vezes são pequenas coisas que podem fazer a diferença. Este crescimento tem sido para mim também, enquanto treinador, adaptar-me ao tempo para treinar, à gestão de jogadores, gestão de esforço, tudo isso tem sido um crescimento fantástico para nós também. Por isso, deu para treinar muito."



Paços de Ferreira, adversário na Taça de Portugal: "Está na II Liga, mas é uma equipa que nos ensinou a ser muito competitiva em casa, perante o seu público, que está habituada a andar na I Liga. Jogo difícil, queremos defender o nosso título. Só podemos pensar em vencer a Taça, mas para isso temos de superar vários obstáculos. Começa já em Paços de Ferreira. Queremos muito ganhar."

Viktor Gyökeres agradeceu ao Sporting quando recebeu prémio de melhor goleador do mundo: "Acho que há sempre mérito de todos, meu também. Acima de tudo, feliz por ele vencer, foi muito merecido pelo que foi capaz de nos dar ao longo dos últimos dois anos, não só na época que passou. Feliz por isso, e muito honestamente não esperava outra coisa do Viktor nos seus agradecimentos, porque não é só um jogador extraordinário, algo que está à vista de todos, mas como ser humano é uma pessoa bastante equilibrada e sensata. O mercado mexe com tudo e com toda a gente, mas a pessoa em si, fora jogador e fora mercados, é muito equilibrado, muito humilde e muito amigo, por isso não esperava outra coisa dele que não agradecer aos colegas e à estrutura do Sporting. É mais que merecido."

