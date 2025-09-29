Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Neerlandês Danny Makkelie nomeado para apitar o Nápoles-Sporting

29 set, 2025 - 11:23 • Lusa

Leões visitam o campeão italiano depois da vitória na jornada inaugural contra o Kairat.

A+ / A-

O neerlandês Danny Makkelie vai apitar o jogo entre Nápoles e Sporting, em Itália, da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, informou a UEFA.

Makkelie, de 42 anos e árbitro internacional desde 2011, contará com os assistentes Hessel Steegstra e Jan de Vries, e o polaco Tomasz Kwiatkowski no videoárbitro (VAR), coadjuvado pelo inglês Michael Salisbury.

O jogo entre Nápoles e Sporting tem início às 20h00, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Esta será a terceira vez que Makkelie apita um jogo dos leões, depois de ter estado numa derrota com o Borussia Dortmund (1-0) em 2016/17, e num empate com o Tottenham (1-1) em 2022/23, ambos fora e a contarem para a Liga dos Campeões.

O árbitro esteve igualmente num jogo particular na já distante época de 2011/12, no qual o Sporting venceu na pré-época os neerlandeses do Telstar (3-0).

O Sporting visita na quarta-feira o Nápoles depois de se ter estreado na fase de liga da Champions com uma vitória em casa diante do Kairat (4-1), enquanto a equipa italiana vem de uma derrota em casa do Manchester City (2-0).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado