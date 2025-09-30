Menu
​Carlos Xavier não sabe onde tem a camisola de Diego e diz que o Sporting vai a Nápoles "descontraído"

30 set, 2025 - 11:45 • Hugo Tavares da Silva

Convidado da "Tertúlia Bola Branca", o antigo médio lembra a eliminatória da Taça UEFA 1989, tira o chapéu a Luizinho e descreve Diego Armando Maradona, de quem até tem duas camisolas.

A+ / A-

Carlos Xavier tem duas camisolas de Diego Armando Maradona. Uma do Nápoles, outra do Sevilha. A primeira nem saiu do corpanzil pouco delgado do mago argentino: em Alvalade, na primeira ronda da Taça UEFA em 1989, Maradona foi suplente e vestiu a 16, por isso foi Massimo Mauro que usou a 10.

“Estavam todos loucos para trocar a camisola com o Maradona”, relatou o antigo futebolista português na “Tertúlia Bola Branca”, o programa de desporto da Renascença (todas as segundas-feiras.

“Eu, um bocadinho mais esperto, fiquei para trás, procurei onde estava o número 10, o Mauro. ‘Troca comigo’, troquei com ele. Eu tinha a 10 do Maradona, ninguém liga ao 16 do Maradona. Acho que foi o Carlos Manuel que trocou com ele. Tenho a camisola, ou tinha, porque houve mudanças de país e não sei onde ela anda. Deve andar em algum sítio…”

O antigo médio foi titular em Alvalade no zero-zero contra o Napoli, que contava com o senhor campeão do mundo. Maradona havia resolvido o litígio com o clube napolitano e, com oito dias de treinos, deu as boas-vindas à temporada 1989/90, na qual o Napoli seria campeão pela segunda vez na história e ele chegaria à final de mais um Campeonato do Mundo, no Itália 90.

Zero-zero em Alvalade e zero-zero em Nápoles, uma cidade que agora tem o Estádio Diego Armando Maradona, em homenagem ao homem que "os meteu no mapa”, segundo Carlos Xavier. A meio do programa, o ex-futebolista esticou o telefone e mostrou “a melhor foto” que podia ter no futebol: era um Sevilha-Real Sociedad, ele tinha a bola e Maradona estava atrás dele, com Diego Simeone por perto.

Foi depois de um desses duelos que Maradona lhe prometeu outra camisola e essa, sim, sabe onde anda. Já chegava de heresias, hein?

E, afinal, o que podemos esperar do Nápoles-Sporting a contar para a segunda jornada da fase liga da Champions? “O Sporting tem uma palavra a dizer, sabendo que em Nápoles nunca é fácil jogar”, reflete Xavier. “É um ambiente difícil, tem uma equipa recheada de grandes elementos, mas também temos os nossos trunfos e as nossas armas.”

O convidado da “Tertúlia Bola Branca” considera que o Sporting vai a Itália “descontraído”, pois agora a natureza da Liga dos Campeões é diferente. “É uma maratona de jogos, importante é conquistar pontos. Jogando em Nápoles, o bom resultado é não perder. O Sporting não tem de temer nada este Nápoles e adapta-se bem e costuma jogar bem contra equipas mais potentes.”

Questionado sobre se há algum jogador fino fino como era Carlos Xavier, apontou os holofotes para Morten Hjulmand. “Enche-me as medidas em termos de liderança. Depois, tecnicamente também, mas é um jogador totalmente diferente do que eu era. O Pote é muito fino. O Trincão… Estamos bem recheados.”

Lembrando 1989, Carlos Xavier descreve o rival como valente. “Ferrara, Mauro, Carnevale, Careca, havia outro no meio-campo que dava pau e tinha as pernas tortas… o Crippa!”, recorda. Também o Sporting estava bem servido, garante, desenhando ali no estúdio uma espécie de carta de amor a Luizinho, um defesa brasileiro.

“Estou a lembrar-me do Luizinho, era um central que dava gosto. Era o melhor em todos os jogos”, celebra. “Não fazia uma falta, tirava as bolas, tinha uma classe. Pertenceu à célebre seleção brasileira de 1982. Não ganharam porque não tinham guarda-redes, limpavam tudo.”

O Sporting acabou por cair nos penáltis, com remates pecaminosos de Luizinho, Marlon Brandão e Fernando Gomes. “Foi uma eliminatória muito bem discutida. Depois, os penáltis têm sempre o factor sorte, é uma lotaria, mas há o aspeto técnico e tático de cada um. Se treinamos uma coisa, vamos para o jogo e fazemos outra, não resulta… Não foi o caso”, confessa o homem que não saiu do banco no San Paolo.

O antigo médio também lembra a relação com o futebol de Sousa Cintra, o então presidente do Sporting. “Tinha o coração muito ao pé da boca. Para ele, o futebol era fácil. Era 5-0, 4-0… Disse que íamos ganhar 4-0, mas não íamos jogar com o Nápoles B. Mas era um presidente que tinha ambição de ganhar e jogar bem. Fez tudo pelo clube.”

E Maradona, Carlos? “Um deus. Fazia com um pé o que ninguém fazia com dois. Era realmente um fora de série. Apareceu o Messi e o Ronaldo, mas estão protegidos. Antes, era canela até ao pescoço. Ele voava, passava por eles com uma facilidade, tinha de saltar.”

O Sporting visita o Estádio Diego Armando Maradona na quarta-feira, às 20h00, um jogo com relato em rr.pt. Do outro lado, em vez de Careca, Ferrara e Diego, estarão Kevin de Bruyne, Lobotka e McTominay. No banco, Rui Borges vai tentar contrariar a sabedoria e energia de Antonio Conte.

