​Carlos Xavier não sabe onde tem a camisola de Diego e diz que o Sporting vai a Nápoles "descontraído"

Carlos Xavier tem duas camisolas de Diego Armando Maradona. Uma do Nápoles, outra do Sevilha. A primeira nem saiu do corpanzil pouco delgado do mago argentino: em Alvalade, na primeira ronda da Taça UEFA em 1989, Maradona foi suplente e vestiu a 16, por isso foi Massimo Mauro que usou a 10. “Estavam todos loucos para trocar a camisola com o Maradona”, relatou o antigo futebolista português na “Tertúlia Bola Branca”, o programa de desporto da Renascença (todas as segundas-feiras. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “Eu, um bocadinho mais esperto, fiquei para trás, procurei onde estava o número 10, o Mauro. ‘Troca comigo’, troquei com ele. Eu tinha a 10 do Maradona, ninguém liga ao 16 do Maradona. Acho que foi o Carlos Manuel que trocou com ele. Tenho a camisola, ou tinha, porque houve mudanças de país e não sei onde ela anda. Deve andar em algum sítio…”

O antigo médio foi titular em Alvalade no zero-zero contra o Napoli, que contava com o senhor campeão do mundo. Maradona havia resolvido o litígio com o clube napolitano e, com oito dias de treinos, deu as boas-vindas à temporada 1989/90, na qual o Napoli seria campeão pela segunda vez na história e ele chegaria à final de mais um Campeonato do Mundo, no Itália 90. Zero-zero em Alvalade e zero-zero em Nápoles, uma cidade que agora tem o Estádio Diego Armando Maradona, em homenagem ao homem que "os meteu no mapa”, segundo Carlos Xavier. A meio do programa, o ex-futebolista esticou o telefone e mostrou “a melhor foto” que podia ter no futebol: era um Sevilha-Real Sociedad, ele tinha a bola e Maradona estava atrás dele, com Diego Simeone por perto. Foi depois de um desses duelos que Maradona lhe prometeu outra camisola e essa, sim, sabe onde anda. Já chegava de heresias, hein?

E, afinal, o que podemos esperar do Nápoles-Sporting a contar para a segunda jornada da fase liga da Champions? “O Sporting tem uma palavra a dizer, sabendo que em Nápoles nunca é fácil jogar”, reflete Xavier. “É um ambiente difícil, tem uma equipa recheada de grandes elementos, mas também temos os nossos trunfos e as nossas armas.” O convidado da “Tertúlia Bola Branca” considera que o Sporting vai a Itália “descontraído”, pois agora a natureza da Liga dos Campeões é diferente. “É uma maratona de jogos, importante é conquistar pontos. Jogando em Nápoles, o bom resultado é não perder. O Sporting não tem de temer nada este Nápoles e adapta-se bem e costuma jogar bem contra equipas mais potentes.” Questionado sobre se há algum jogador fino fino como era Carlos Xavier, apontou os holofotes para Morten Hjulmand. “Enche-me as medidas em termos de liderança. Depois, tecnicamente também, mas é um jogador totalmente diferente do que eu era. O Pote é muito fino. O Trincão… Estamos bem recheados.” Lembrando 1989, Carlos Xavier descreve o rival como valente. “Ferrara, Mauro, Carnevale, Careca, havia outro no meio-campo que dava pau e tinha as pernas tortas… o Crippa!”, recorda. Também o Sporting estava bem servido, garante, desenhando ali no estúdio uma espécie de carta de amor a Luizinho, um defesa brasileiro.