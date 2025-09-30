Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 30 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Conferência cancelada. Problema técnico atrasa avião do Sporting para Nápoles

30 set, 2025 - 18:20 • Inês Braga Sampaio

Rui Borges não fará a antevisão da partida com os italianos, que está marcada para quarta-feira, às 20h00, em Nápoles.

A+ / A-

A viagem da equipa do Sporting para Nápoles, onde vai jogar para a Liga dos Campeões, foi atrasada, esta terça-feira, devido a um problema técnico no avião, um Airbus 330-202.

Era suposto o avião aterrar em Nápoles às 18h00, mas a essa hora ainda nem tinha partido do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os leões deviam ter partido para Itália às 15h00, no entanto, com este problema, só deverão levantar voo pelas 18h56.

Com isto, a conferência de imprensa em que Rui Borges ia fazer a antevisão do jogo com o Nápoles foi cancelada, informou o clube à FIFA. A conferência estava prevista para as 18h45 desta terça-feira.

O Sporting joga com o Nápoles, a contar para a segunda jornada da fase regular da Champions, na quarta-feira, às 20h00, no Estádio Diego Armando Maradona. Jogo com relato e acompanhamento na app da Renascença e em rr.pt.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 30 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado