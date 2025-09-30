Conferência cancelada. Problema técnico atrasa avião do Sporting para Nápoles

A viagem da equipa do Sporting para Nápoles, onde vai jogar para a Liga dos Campeões, foi atrasada, esta terça-feira, devido a um problema técnico no avião, um Airbus 330-202.

Era suposto o avião aterrar em Nápoles às 18h00, mas a essa hora ainda nem tinha partido do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os leões deviam ter partido para Itália às 15h00, no entanto, com este problema, só deverão levantar voo pelas 18h56.

Com isto, a conferência de imprensa em que Rui Borges ia fazer a antevisão do jogo com o Nápoles foi cancelada, informou o clube à FIFA. A conferência estava prevista para as 18h45 desta terça-feira.

O Sporting joga com o Nápoles, a contar para a segunda jornada da fase regular da Champions, na quarta-feira, às 20h00, no Estádio Diego Armando Maradona. Jogo com relato e acompanhamento na app da Renascença e em rr.pt.