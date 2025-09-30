Conte prepara Nápoles de remendos frente a Sporting "de primeira linha"

Antonio Conte admitiu esta terça-feira que o Nápoles poderá ter de apresentar uma defesa muito remendada frente ao Sporting, uma “equipa de primeira linha”, no jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões.

“É um clube que, juntamente com o FC Porto e o Benfica, luta pelo título em Portugal. É uma equipa de primeira linha. Defrontei-os quando treinava o Tottenham e há muitos jogadores dessa equipa que acumularam experiência. Estamos perante uma equipa forte, mas estamos preparados”, assinalou o Conte, de 56 anos, em conferência de imprensa.

O técnico italiano lembrava o duplo confronto da Champions de 2022/23, em que o Tottenham perdeu por 2-0 em Lisboa e empatou 1-1 em Londres, mas, ainda assim, conseguiu vencer o Grupo D e apurar-se para os oitavos de final, enquanto os leões, na altura treinados por Ruben Amorim, terminaram no terceiro lugar e foram relegados para a Liga Europa.

Conte lamentou o pouco tempo de preparação para “um jogo tão importante”, entre os campeões italiano e português, apenas três dias depois de ter perdido por 2-1 no terreno do AC Milan (o que permitiu aos "rossoneri" e à Roma igualarem o Nápoles no topo da Série A), mas são as baixas no setor defensivo que preocupam mais o treinador.

“[Os defesas Spinazzola e Olivera] treinaram à parte, vamos tentar trazê-los de volta. Só temos Beukema e Juan Jesus como centrais. Teremos de encontrar uma solução. Se tiverem alguma ideia, digam-me. Quanto a mudar o sistema tático, não posso jogar só com um defesa. Estou a pensar em colocar o Elmas como lateral, não temos muitas alternativas”, lamentou.

Ao contrário do Sporting, que goleou em casa o Kairat, por 4-1, o Nápoles estreou-se na Champions de 2025/26 com uma derrota no estádio do Manchester City, por 2-0, e novo desaire, perante o seu público, deixará a equipa transalpina em muita dificuldade para alcançar a qualificação direta para os oitavos de final.

Conte, que destacou o facto de ter jogado em Manchester em inferioridade numérica desde os 21 minutos, devido à expulsão de Di Lorenzo (outra ausência na defesa napolitana), rejeitou a existência de qualquer conflito com o médio Kevin de Bruyne, que não escondeu a insatisfação ao ser substituído no encontro com o AC Milan.

“Não gosto de falar de individualidades: ganhamos e perdemos juntos. O Kevin é jogador do Nápoles, sabemos o que nos pode dar e ele precisa de apoio. Estamos a tentar encontrar o equilíbrio certo. (…) Repito, está tudo esclarecido com De Bruyne”, explicou.