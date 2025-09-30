"É uma equipa de primeira linha". Conte antevê o Nápoles-Sporting

O treinador Antonio Conte admitiu que o Nápoles poderá ter de apresentar uma defesa muito remendada na quarta-feira frente ao Sporting, uma “equipa de primeira linha”, no jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões de futebol. “É um clube que, juntamente com o FC Porto e o Benfica, luta pelo título em Portugal. É uma equipa de primeira linha. Defrontei-os quando treinava o Tottenham e há muitos jogadores dessa equipa que acumularam experiência. Estamos perante uma equipa forte, mas estamos preparados”, assinalou o Conte, de 56 anos, em conferência de imprensa. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O técnico italiano lembrava o duplo confronto da ‘Champions’ de 2022/23, em que o Tottenham perdeu por 2-0 em Lisboa e empatou 1-1 em Londres, mas, ainda assim, conseguiu vencer o Grupo D e apurar-se para os oitavos de final, enquanto os ‘leões’, na altura treinados por Ruben Amorim, terminaram no terceiro lugar e foram relegados para a Liga Europa.

Conte lamentou o pouco tempo de preparação para “um jogo tão importante”, entre os campeões italiano e português, apenas três dias depois de ter perdido por 2-1 no terreno do AC Milan (o que permitiu aos ‘rossoneri’ e à Roma igualarem o Nápoles no topo da Série A), mas são as baixas no setor defensivo que preocupam mais o treinador. “[Os defesas Spinazzola e Olivera] treinaram à parte, vamos tentar trazê-los de volta. Só temos Beukema e Juan Jesus como centrais. Teremos de encontrar uma solução. Se tiverem alguma ideia, digam-me. Quanto a mudar o sistema tático, não posso jogar só com um defesa. Estou a pensar em colocar o Elmas como lateral, não temos muitas alternativas”, lamentou. Ao contrário do Sporting, que goleou em casa o Kairat, por 4-1, o Nápoles estreou-se na ‘Champions’ de 2025/26 com uma derrota no estádio do Manchester City, por 2-0, e novo desaire, perante o seu público, deixará a equipa transalpina em muita dificuldade para alcançar a qualificação direta para os oitavos de final. Conte, que destacou o facto de ter jogado em Manchester em inferioridade numérica desde os 21 minutos, devido à expulsão de Di Lorenzo (outra ausência na defesa napolitana), rejeitou a existência de qualquer conflito com o médio Kevin de Bruyne, que não escondeu a insatisfação ao ser substituído no encontro com o AC Milan.