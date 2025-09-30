Varandas: "Entendo o momento sensível do Benfica com as eleições, mas há limites"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, não concorda com as críticas à arbitragem feitas pelo Benfica em relação a jogos dos leões e, em declarações antes da partida para Nápoles, o dirigente atribui os comunidados das águias ao sucesso recente do Sporting.

"Eu disse aos jogadores que o bicampeonato foi uma ligeira convulsão para o futebol português, mexeu com muita coisa. Se aconter o tricampeonato, será um terremoto. Isto assusta muita gente e vai haver muita pressão e ruído para que isso não aconteça", disse.

Varandas "entende o momento sensível que atravessa o Benfica pelo momento eleitoral, mas há limites."

"A retória que já vem de há alguns meses começa a ser demais", afirma o dirigente, sobre os comunicados do Benfica depois da final da Taça de Portugal, antes da Supertaça e omais recente depois do Estoril-Sporting.

"Como é óbvio, o Maxi não fez falta nenhuma e o Pote não està à frente de nenhum guarda-redes. Os jogos acabam e vão a tentar encontrar onde podem arranjar algo", acusa.

O presidente do Sporting prosseguiu a fazer "o exercício ao contrário" com lances dos rivais: "Comentem o penálti do Aves-Benfica. Como foi o contacto no Aves-Benfica? Aos 98 minutos, o contacto do Barreira no Benfica-Gil Vicente. Aí o futebol já era para homens. Não fica um segundo amarelo por mostrar ao Ríos no Alverca-Befica?".

"Se eu quisesse usar a cartilha e esse modus operandis, seria fácil. Os dois cantos que dão golo no Rio Ave-FC Porto são legais? O Sporting-Porto, único jogo que perdemos foi um grande jogo, mas se formos a analisar desta forma, o contacto do Gent Catamo não é dez vezes pior? Não atirem areia para os olhos, isto é para desviar atenções porque somos quem lhes mete medo", afirma.

Varandas prossegue e diz que não teme que os leões sejam prejudicados porque "isto alimenta ainda mais os jogadores e a vontade de ganhar."

"Há 40 anos que esperavamos por isto, por ser o alvo a abater, sentimo-nos confortáveis nesta posição e estamos a pensar ficar aqui mais algum tempo", declara.

O presidente dos leões lamentou ainda que tenha sido suspenso por criticar uma "comunicação tóxica dos rivais que condiciona as arbitragens" e o Benfica "é multado aos mil euros" por fazer diversos comunicados.

"Eu ouvi o antigo presidente Luís Filipe Vieira a dizer que ele e Pinto da Costa se sentavam e decidiam o futebol português. Ficou tudo calado, acharam normal, nós não achamos isto normal. Os atuais presidentes do Benfica e Porto dizem que não havia ética e transparência antes, não sou eu que digo. Vamos lutar pelo tricampeonato com mérito", termina.