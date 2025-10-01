Luizinho lembra o Sporting-Nápoles e escolhe um artista: "O Vitinha parece um brasileiro de 1982"

A eliminatória com o Nápoles, em 1989, marcou especialmente Luizinho. O trago da derrota queimou a garganta, porém entre o jogo de Alvalade e San Paolo o antigo central do Sporting viveu algo trágico: perdeu a mãe. Sousa Cintra pediu-lhe para jogar a segunda mão e o brasileiro, depois do enterro em Minas Gerais, lá voou direto para Nápoles. Acabou por falhar um dos penáltis que sentenciaram a queda dos lisboetas na Taça UEFA. Em conversa com Bola Branca, Luizinho recorda esses tempos em Lisboa entre 1989 e 1992 ("Sousa Cintra era meio malucão") e até a amizade com Diego Maradona. Mencionou o “futebol bonito” de Carlos Xavier, que, na “Tertúlia Bola Branca”, disse que Luizinho “era o melhor em todos os jogos”. Afinal, "tirava as bolas, não fazia faltas. Tinha uma classe..." A lenda do Atlético Mineiro, hoje com 66 anos e a viver em Nova Lima, onde tudo começou (como avançado, imagine-se), recorda os inícios de Ronaldo Fenómeno no Cruzeiro, lamenta o que aconteceu no Mundial de 1982, explica Telê Santana e porque o Brasil está como está e elogia muitíssimo a seleção portuguesa. E artistas, ainda há? “Vitinha. O moleque é um espectáculo. Fiquei fã dele, viu?” (Esta noite há Nápoles-Sporting, em Itália, para a segunda jornada da Liga dos Campeões: o relato é no site da Renascença, a partir das 19h45) Vem aí um Nápoles-Sporting, sabia?

Da Taça UEFA, não é isso? Liga dos Campeões.

Ahh, Liga dos Campeões, ah ’tá! É agora, não é? Quarta-feira. [a entrevista aconteceu segunda-feira]

Ainda vai acompanhando o Sporting?

Sim, vejo algumas coisas que passam aqui no Brasil. Tenho acompanhado, mas não muito. Quando tenho oportunidade, acompanho. Que lembranças tem daquela eliminatória em 1989?

Bom, vamos começar lá atrás. A lembrança não é tão boa porque a gente perdeu nos penáltis. E foi uma época muito complicada para mim, porque tinha vindo do enterro da minha mãe. Mesmo assim, saí de madrugada, cheguei, fui direto para Nápoles para fazer esse jogo. Lembro com muita tristeza a perda da minha mãe e a desclassificação para o Napoli. Não sabia dessa história... Como é que um jogador consegue jogar com essa cabeça, Luizinho?

Não é fácil, mas tem de superar. Na época, o presidente até exigiu que eu voltasse, pediu para eu voltar, porque eu era um jogador importante para disputar esse jogo. Coloquei-me à disposição do Sporting para voltar e jogar. É um momento difícil, é triste, mas temos de superar isso tudo. Estive a ver a primeira mão e o Luizinho esteve a um nível impecável. Lembra-se do jogo ou vocês esquecem tudo?

Lembro, lembro, da batalha que tivemos aí. Tivemos para sair na frente [do marcador], tivemos oportunidades de vencer o jogo, mas infelizmente não aconteceu. Lembro-me muito bem que nesse jogo o Maradona saiu lá do meio-campo dele, eu estava a bater a bola do meu lado, e ele veio dar-me um abraço. Batemos um papo, conversámos um pouco e tal e depois fomos jogar. Lá em Itália, infelizmente, depois de fazermos um grande jogo, fomos eliminados nos penáltis. Foi uma surpresa ver Maradona no banco, em Alvalade? [argentino tinha apenas oito dias de treinos, depois de resolver litígio com clube]

Sim, sim [risos]. Acontece, não é? Devia ser ilegal, ou não? Maradona no banco.

É como eu digo sempre, depois do Pelé, o Maradona foi, sem dúvida nenhuma, o grande jogador.

O jogo foi três anos depois do México 86 e o Luizinho já o tinha defrontado em 1982. Ele até foi para a rua...

Aquela nossa seleção ficou na história, apesar de não ter ganho a Copa do Mundo, mas encantou o mundo inteiro. Toda a gente se lembra dessa seleção. Nesse jogo, ele foi expulso, estava muito nervoso porque estava tomando um chocolate [risos]. O Brasil estava ganhando, com três golos, ele ficou nervoso e deu uma pezada no Batista. Foi expulso, ainda o tentei acalmar, mas ele estava muito nervoso. Não estava normal, ele é uma pessoa gente boa e tudo, infelizmente foi expulso. Mas isso não diminuiu a vitória do Brasil. De onde surgiu essa relação com ele?

Havia uma amizade. Ele respeitava-me muito, eu também o respeitava muito. Eu tinha uma grande amizade com o Careca e eles eram amigos, então ele devia falar alguma coisa sobre mim e de como eu era. Fizemos uma amizade. Como era a sua vida em Lisboa?

Nossa, foi uma maravilha. Infelizmente, fui um pouquinho mais velho para aí. Se tivesse saído, como os jogadores saem agora, com 19 e 20 anos, com certeza seria um país e uma cidade onde gostaria de morar. Tenho um carinho muito especial por Portugal, receberam-me muito bem. Morei em Oeiras, era um sítio muito bom. Foi uma passagem muito gostosa, tenho muitas saudades. Uma vez por ano passo por aí, porque a minha filha mora na Bélgica e eu fico lá dois meses e, quando volto, passo aí em Portugal, fico dois dias. Para matar saudades da terrinha e dos amigos. Que Sporting era aquele? Agora, o Sporting fez o que não fazia há 70 anos, é bicampeão. E joga a Liga dos Campeões...

O futebol era diferente, era mais arte. Hoje, Portugal tem das melhores seleções, de um nível técnico muito melhor. Mas na minha época já tínhamos grandes jogadores em Portugal, foi uma época diferente. Hoje, há técnica mas a preparação física é muito melhor. Por isso a seleção portuguesa tem feito grandes jogos e revelado grandes jogadores, há portugueses pelo mundo inteiro. Certo.

Na nossa época também tínhamos grandes jogadores. Eu joguei com um meio-campista que foi para lateral-direito, o Xavier... Grande jogador. O Carlos Xavier vem cá hoje à rádio [na segunda-feira gravou-se a Tertúlia Bola Branca].

Ah sim, mande-lhe um grande abraço! Foi um jogador espectáculo com quem que joguei, não esqueço nunca, um craque do futebol, colocava a bola onde queria. Tinha uma personalidade, tinha um futebol muito bonito. Com que impressão ficou de Sousa Cintra?

O presidente veio buscar-me aqui ao Brasil. Era a maneira de ele ser, tínhamos que entender. Ele era meio malucão, meio doidão [risos]. Não entendia muito de futebol, mas depois foi aprendendo aos poucos como funcionava o futebol. Comandou bem o Sporting.

Hmm, hmm

Tive um treinador, que era o Manuel José, que não esqueço. Não sei se está vivo, se está em Portugal. Está vivo.

Se tiver oportunidade, diga-lhe que o amo, que agradeço tudo o que ele fez por mim. É um grande treinador português. E os avançados, algum que fosse mais malandro?

Os clássicos que jogávamos contra Porto e Benfica tinham sempre craques, eram sempre jogos difíceis, era difícil marcar. Foi uma pena não termos conseguido conquistar um título. O nosso campeonato estava muito abaixo do Brasileiro? Imagino que sim.

Ah, sim, sim, sim. Sim. São poucas as equipas europeias que tinham condições para vir aqui e serem campeãs e ganhar a todos. É o campeonato mais difícil que existe, para mim. São grandes clubes, não é fácil ganhar o campeonato brasileiro. E na altura nem vinham para a Europa como vêm hoje.

Você veja só: a seleção de 82 só tinha um jogador que jogava fora, o Falcão. Jogava na Roma. O resto jogava aqui no Brasil. Por isso o Brasil fazia grandes seleções. Hoje não, um garoto sai com 15, 16 anos, então vai ficando escasso. Os grandes jogadores, os craques, que o Brasil sempre teve... o nível está muito baixo, embora o campeonato seja muito disputado. Já lá vamos ao futebol-arte. O Luizinho jogou com o guarda-redes Rodolfo Rodríguez, não foi? Este senhor é aquele que sofreu alguns golos do Ronaldo Fenómeno num Cruzeiro 6-0 Bahia, ou não?

[gargalhada] Foi quando eu voltei de Portugal, vim para o Cruzeiro. Fiquei três temporadas no Cruzeiro, apanhei o Ronaldo Fenómeno. Ganhámos por seis, houve uma jogada em que o Ronaldo lhe tirou a bola e fez o golo. Quer dizer, o moleque já era um fenómeno, desde cedo. E nos treinos? Se nos jogos fazia aquilo...

Quando ele começou, aos 16 e 17 anos, treinava contra a equipa profissional, ele ainda era juvenil. Treinava contra a gente. Eu chegava ao pé dele e dizia “vai para o outro lado, para o meu lado não vens”, brincava com ele. Ele lembrou isso numa entrevista aqui no Brasil. Já falámos em 1982. O senhor foi chamado por Telê pela primeira há 45 anos e um mês, para um jogo com o Uruguai. Como chegou a convocatória?

Eu estava jogando contra o Internacional, no Mineirão, pelo Atlético Mineiro. Já me tinham dito que eu seria convocado para a seleção... mas para a seleção dos mais novos, que ia disputar o Torneio de Toulon. Quando saiu a convocatória, fui convocado para a seleção principal, com 19 anos. Assustei-me, vou confessar-te, eu assustei-me. Eu tinha Zico, Falcão, Cerezo, essa turma toda, como ídolos e agora ia estar junto com eles, eu tremi um pouquinho. Mas, depois, cheguei lá e deixaram-me à vontade. O Telê Santana já conhecia o meu futebol. Senti tranquilidade, fica fácil quando é assim. A verdade é essa: jogar no meio de craques é fácil.

Sendo craque ajuda, hein?

[risos] Aí fica mais fácil. O principal de 82, digo sempre, foi o Telê reunir os jogadores da equipa titular e dizer: “Aqui está a melhor equipa do Brasil, quiçá do mundo. Entendam-se dentro do campo e joguem. Cada um use a sua criatividade”. Quer dizer, isso era um espectáculo um treinador falar isso para você. Deixava-te à vontade e você fazia o que sabia, por isso o Brasil fez um grande Campeonato do Mundo. Hmm, hmm.

Aqui, no Brasil, ser vice ou fazer o que fizemos não adianta nada, você tem de ser campeão. Eles não valorizam o que você faz, o que aconteceu. Então, a cobrança é muito grande do brasileiro, tem de ser sempre campeão, o primeiro em tudo. Preferem ganhar jogando mal, o que é quase um crime.

Sim, aconteceu. Já que não ganhámos em 82, com o futebol-arte, futebol bonito que encantou o mundo, o que fez o [Carlos Alberto] Parreira? Ele disse: “Fizeram isso e não ganharam nada, eu vou jogar pelo resultado. Não me interessa, quero ser o campeão”. É o que acontece no Brasil. E aconteceu, o Brasil foi campeão com ele [em 1994]. Por penáltis. Baggio podia ter marcado e a história ser outra...

E não ganhava nada também, mas ele manteve sempre esse jeito, jogar para o resultado. Acho que foi o futebol mais bonito que vi. Queria saber um bocadinho mais sobre Telê. Podemos realmente associá-lo a arte, ele incentivava isso tudo?

Sim, e era um treinador muito avançado para a época. Gostava que os jogadores jogassem um grande futebol, para cima. Nesse jogo com a Itália, empatámos duas vezes, ele podia ter fechado a equipa. Ele dizia “vamos ganhar o jogo, a nossa equipa é melhor”. Infelizmente, o futebol não é assim. Hoje, com certeza, não faria isso. Fecharia a equipa, o empate nos levaria para a frente. Ele estava sempre à frente de tudo, ele não gostava de jogador que desse pancada, não jogava na equipa dele. Ele foi um treinador à frente de todo o mundo, sempre foi. O Luizinho era avançado, não é?

Sim, com oito, nove anos, era centroavante numa equipa da minha cidade, disputava o campeonato de dentes de leite. Machucou-se o defesa, não havia outro para entrar e perguntaram quem podia jogar ali e eu disse “eu vou”. E ganhei todos os prémios, daí não saí mais de zagueiro. Um Beckenbauer de Minas Gerais.

[gargalhada] Nem tanto, não chega a tanto não. Mas sempre fui um jogador muito técnico, muito clássico.