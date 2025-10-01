Rui Borges. “Não podia estar mais orgulhoso”

O treinador do Sporting, Rui Borges, estava feliz com a exibição dos seus jogadores, apesar da derrota em Nápoles.

A partida

"Grande exibição, não podia estar mais orgulhoso do que a equipa foi capaz. Equipa difícil, um grande jogo de futebol. Enalteceu aquilo que é a competição em si. Muito orgulhoso, a equipa foi capaz. Em termos estratégicos, completamente ligada ao que queríamos. Tivemos os nossos momentos para finalizar e podíamos ter chegado ao 2-1 antes do Nápoles numa clara ocasião do Pote. Acima de tudo, muito competitivos, ligados e concentrados. Muito orgulhoso do que foram capazes. Mesmo com a mudança a equipa foi capaz e mostrou que temos um grande grupo"

Entradas de Pedro Gonçalves e Luis Suárez

"Estavam planeadas já para os 45 minutos, independentemente do resultado. Podíamos ter feito falta [no primeiro golo] e um momento de desconcentração paga-se caro. Numa transição levamos golo, numa jogada onde estamos quase 3 minutos com a posse. Podíamos forçar no corredor. É um bocado também o que o Nápoles faz, procurar cruzamentos. E tínhamos preparado ter mais gente no cruzamento, a única vez que não conseguimos, sofremos golo. Mas naquilo que estava perspetivado para o jogo, só fica a sensação inglória porque não merecíamos sair daqui com 0 pontos".

Pedro Gonçalves

"É um jogador muito diferenciado, muito único no que dá à equipa. Às vezes parece que está fora do jogo, mas no lance do penálti é ele que está na jogada toda. Sabemos o que nos dá. A 1.ª parte foi diferente porque sabíamos que nos primeiros minutos íamos ter o bloco mais baixo, mas sabíamos que isso ia acontecer. Fomos sendo competentes nesse sentido e depois fomos crescendo. Tivemos momentos com bola, faltou-nos um pouco mais de agressividade. Não fugimos que o nosso jogo é muito interior, também pela qualidade individual que temos. E uma perda de bola dessas dá golo do adversário. Temos de forçar mais os corredores e ser mais agressivos à entrada da área, às vezes estava só o Fotis. Sentimos que o jogo podia dar para nós, não estávamos a ser inferiores em nada mesmo quando estávamos a perder por 1-0. A equipa foi fiel a si própria, manteve-se concentrada e foi capaz de ter bola. Mas nestes jogos, contra estas equipas, um pequeno pormenor e acabámos por sofrer o segundo golo".

Competitivos

"Vamos ser competentes e competitivos, vamos querer muito dividir sempre o jogo. Sabemos que vamos defrontar grandes adversários como o de hoje, mas também temos essa equipa, essa individualidade, esse coletivo acima de tudo. Hoje, mais do que tudo o resto, é frisar o orgulho que tenho no grupo que lidero. Toda a gente deu uma resposta fantástica. Temos 26 ou 27 jogadores ligados e todos sabem que vão ser importantes. E é isso que me deixa feliz. A equipa vai dar sempre uma imagem fantástica. O que aconteceu hoje deixa-me muito confiante - mas já o estava - para o futuro. Vamos ter jogos menos conseguidos, faz parte, mas isto deixa-me confiante para o futuro".

Sp. Braga

"Um jogo difícil perante uma boa equipa, mas queremos continuar a vencer em nossa casa e dar seguimento ao objetivo do campeonato. Agradecer aos nossos adeptos que hoje foram fantásticos. Nós, cá dentro, sentimos. Mesmo em inferioridade, sentimos que estavam orgulhosos no que a equipa foi capaz de fazer e produzir. No domingo, que encham o estádio e nos ajudem a levar de vencido o Sp. Braga".

O Sporting perdeu 2-1 diante do Nápoles em partida da segunda jornada da Liga dos Campeões.