Sporting perde em Nápoles, mas não merecia

01 out, 2025 - 22:00 • Carlos Calaveiras

Hojlund foi decisivo com dois golos marcados.

Uma defesa de Milinkovic-Savic no último lance da partida impediu o Sporting de trazer pontos de Nápoles na segunda jornada da Liga dos Campeões.

A equipa italiana foi superior na maior parte da partida, mas os leões acabaram por cima e até podiam e deviam ter empatado a partida no “Diego Maradona”.

O norueguês Hojlund foi decisivo, com os dois golos do Nápoles, um com o pé e outro de cabeça.

Os leões ainda empataram, por Luis Suarez, de grande penalidade, após falta sobre Maxi Araujo. E foi a partir daqui que a equipa de Alvalade cresceu no jogo.

Após duas jornadas da fase regular da Champions, o Sporting soma três pontos. O Nápoles também tem três.

Na próxima jornada, o Sporting recebe os franceses do Marselha, em 22 de outubro, enquanto o Nápoles vai até Eindhoven para defrontar o PSV, no dia anterior.

