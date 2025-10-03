Carolina Santiago renova com o Sporting

03 out, 2025 - 21:53 • Redação com Lusa
A futebolista internacional portuguesa sub-19 Carolina Santiago prolongou contrato com o Sporting até 2029.
A jovem leoa leva cinco golos em quatro jogos desde o início da época.
Carolina Santiago, que regressou ao Sporting depois de ter sido cedida na última temporada ao Valadares Gaia (12 golos em 29 jogos), foi titular nos últimos três encontros das leoas, dois dos quais no campeonato.
"Estou muito feliz por poder continuar. Sempre foi e é um sonho jogar no Sporting", disse a jogadora de 19 anos, citada pelo clube lisboeta, lembrando o trajeto que a trouxe até a este patamar, depois de boa parte do percurso na formação.