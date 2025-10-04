Rui Borges. "Espero um Sp. Braga forte”

O treinador do Sporting, Rui Borges, espera um Braga “forte”, garante que não vai ver o FC Porto – Benfica e queixa-se da sobrecarga de jogos.

Sp. Braga

"Espero um Sp. Braga forte, como é o clube, o treinador e a equipa. É sempre uma grande equipa que ainda não perdeu fora, quer ser dominante, faz muitos cruzamentos, vive muito dos homens da largura. Muito forte, independentemente dos resultados. E vem moralizada pelo resultado da Liga Europa. Esperamos um jogo difícil, mas deste lado também vai estar uma equipa super-motivada, numa casa cheia e que vai fazer tudo para vencer".

FC Porto - Benfica

"Estarei a caminho de Mirandela, não vou ver o jogo. Estou preocupado com o Sporting e com o Sp. Braga. Estamos no início do campeonato, esse resultado não vai definir nada. Estarei a caminho de Mirandela para passar a folga. Sobre os adeptos, comecei a treinar no Mirandela, alguns duvidavam, não vão duvidar no Sporting? Se todos gostassem do mesmo estava o mundo de patas para o ar. Tenho recebido carinho desde que aqui cheguei por parte da maioria dos sportinguistas, na rua, no estádio tem sido incrível. O importante é o Sporting ganhar. Acredito que aos poucos mais gente acredita no nosso trabalho, mas o que move é ganhar pelo Sporting".

Cruzamentos

“Não tendo o Diomande, temos sido mesmo assim muito competentes, pressionantes nos duelos. O Nápoles abusava, e muito, nos cruzamentos. No único que não conseguimos anular, sofremos o segundo golo. Mas fomos muito competentes nesse aspeto. Mas temos de arranjar formas e armas para conseguir anular esse ponto forte do adversário. Em Nápoles conseguimos, o Simões foi importante, o Maxi também e amanhã passará por aí, conseguir anular com alguns pormenores esse ponto forte. Mas não nos podemos focar apenas nisso, é também a equipa com maior percentagem de posse de bola. Mas jogamos em Alvalade, também gostamos de ter bola, de dominar, e é isso que vamos tentar fazer".

Sporting perdeu com Benfica, FC Porto e Nápoles

"Se perder com FC Porto e Benfica e ganhar todos os outros sou campeão nacional. Isso a mim não me diz nada. Foram jogos que perdi, não queríamos. Fortes são todos e às vezes não é com esses jogos que se perdem os campeonatos. Nesses três jogos fomos competentes, foram equilibrados, e não penso dessa forma específica".

Sobrecarga de jogos

"Os treinadores estão fartos de se queixar da sobrecarga, tem sido cada vez mais forte em termos de jogos, de peso sobre os jogadores... Temos de gerir, evitar lesões. Em relação ao jogo em si, é o que é. Não dá para encaixar o jogo em mais lado nenhum, por isso, é esperar que o plantel esteja disponível nessa fase, darão uma boa resposta de certeza, mesmo não tendo muito tempo de descanso".