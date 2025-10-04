Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
Futebol feminino

Sporting tropeça no Guimarães

04 out, 2025 - 21:50

Partida em atraso da primeira jornada foi cumprida este este sábado.

O Sporting empatou 1-1 contra o V. Guimarães em partida em atraso da jornada 1 do campeonato feminino de futebol.

Pelas leoas marcou a veterana Cláudia Neto, aos 25 minutos.

Já pelas minhotas empatou Betinha, ao minuto 80.

Com este empate, o Sporting não consegue ultrapassar o Benfica na classificação. De recordar que a equipa da Luz tem também uma igualdade no campeonato, diante do Racing Power.

A equipa de Alvalade tem já uma partida, na terça-feira, às 19h45, contra o Rosengard para a nova Europa Cup, o equivalente à Liga Europa no masculino.

