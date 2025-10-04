Sporting tropeça no Guimarães

04 out, 2025 - 21:50
O Sporting empatou 1-1 contra o V. Guimarães em partida em atraso da jornada 1 do campeonato feminino de futebol.
Pelas leoas marcou a veterana Cláudia Neto, aos 25 minutos.
Já pelas minhotas empatou Betinha, ao minuto 80.
Com este empate, o Sporting não consegue ultrapassar o Benfica na classificação. De recordar que a equipa da Luz tem também uma igualdade no campeonato, diante do Racing Power.
A equipa de Alvalade tem já uma partida, na terça-feira, às 19h45, contra o Rosengard para a nova Europa Cup, o equivalente à Liga Europa no masculino.