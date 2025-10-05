Varandas e as afinidades na FPF. “38% são afetos ao Benfica e 25% ao Sporting”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, responde às acusações do Benfica sobre o "manto verde" e diz que na FPF a maioria são benfiquistas.

“O atual presidente da FPF, é conhecido por toda a gente, é benfiquista; o presidente da Liga, o que me disseram antes, quando fiz o trabalho de casa, é que era uma pessoa séria e íntegra mas que era benfiquista; se olharmos para elementos mais abaixo, de elementos da direção, encontramos grandes sportinguistas como Domingos Paciência, Toni. Rui Caeiro é sportinguista, mas tem um passado curioso foi 'vice' de Bruno de Carvalho e proposto, pelos nossos órgãos sociais, que fosse suspenso de sócio”.

Varandas acrescentou: "Estive há pouco tempo com o presidente da FPF que me disse estar perplexo com esta situação e revelou-me que faz o mapeamento das afinidades clubísticas dos órgãos socais: 38% são afetos ao Benfica e 25 ao Sporting. O presidente do Sporting não se preocupa com isso porque votou num projeto de pessoas sérias e para que não haja o que aconteceu nos últimos 40 anos. Isso acabou, já não há senhores do futebol e isso está a fazer alguma confusão a algumas pessoas".

"Vejo muitos preocupados, obcecados com o Sporting, o presidente do Benfica, os candidatos às eleições do Benfica. Fica o conselho: sejam mais competentes, trabalhem mais, isso ajuda muito”.

Varandas lembrou ainda: “Desde que estou na direção, já houve épocas desportivas mal sucedidas mas nunca o presidente do Sporting desculpou a época com a má arbitragem".