"Muitos clubes perguntaram pelo Pedro Gonçalves, ele disse logo que não queria sair"

Vários clubes sondaram a possibilidade de contratar Pedro Gonçalves no último verão, mas o internacional português não quis sair, nem que se soubesse do interesse.

Em entrevista à Renascença, o agente Jorge Pires revela que o Sporting também não estava interessado em vender o avançado, que renovou contrato com os leões esta semana por mais três temporadas.

O novo contrato é reconhecimento pelo passada, mas também crença na importância que Pote ainda pode vir a ter no Sporting. O empresário reconhece que Pedro Gonçalves também tem o sonho de experimentar as melhores ligas europeias, mas "não é obcecado com isso."

Jorge Pires garante ainda que Pedro Gonçalves nunca ficará "amuado ou chateado" por transferências falhadas e recorda um episódio ainda em Famalicão: "Antes de surgir o Sporting, ele próprio disse no primeiro dia de treinos que não havia problema em ficar mais um ano, que não vinha mal ao mundo, estava feliz. É esta a personalidade dele."

Pedro Gonçalves, de 27 anos, leva cinco golos e três assistências em 11 jogos disputados.

Também agente de Nuno Santos, Pires diz que o ala está "motivado" e pronto para "voltar a trocar na bola outra vez".

O que significa a renovação para o Pedro Gonçalves?

É o reconhecimento que a direção do Sporting, a importância que considera que pode ter nas próximas épocas e, acima de tudo, é recompensar quem dedicou quase cinco anos e meio de carreira a um clube como o Sporting.

Concorda com quem olha para ele como a cara do Sporting vencedor? É talvez o mais impactante dos jogadores que estiveram nos três títulos.

Sim, sem dúvida. Não vale a pena individualizar só no Pedro, mas é uma das figuras mais impactantes deste Sporting vencedor, o próprio não se considera o mais importante, não gosta que se diga isso. É uma das figuras deste projeto, sem dúvida.

Ele disse que não pensava sair este verão porque foi pai. Teve possibilidades?

Sim, ele disse logo que não queria sair. O principal era estar em Portugal, ter tempo para se dedicar à família. Mudar de país requere outros trabalhos. Ele sempre teve vários clubes que foram abordando o Sporting. As pessoas comentam que não houve propostas, mas é mentira. Os clubes sempre ouviram um não da direção e ele nunca quis que se soubesse quais os clubes. Não quer estar dessa forma no mercado, esteve sempre em sintonia com o Sporting. Mas claro que muitos clubes perguntaram por ele.

Se cumprir o contrato vai até aos 32 anos. Imagina terminar carreira no Sporting?

Sim, tem essa hipótese em aberto. Sabemos como funciona o mercado, podem surgir propostas interessantes para o Sporting e irrecusáveis para ele. Ele não pensa nisso, pensa só no Sporting e o que tiver de acontecer, acontecerá. Não tem isso presente todos os dias, ultrapassa-o um bocado. Ele é muito relaxado com isso, sente-se bem no Sporting, sente-se uma peça importante.

Ele tem esse perfil descontraído?

Ele é mesmo relaxado com tudo, não é uma pessoa de criar conflitos. Todos os jogadores têm objetivos de jogar em campeonatos mais fortes, ter outro tipo de contratos, mas ele não é obcecado por isso. Desde criança que disse que o objetivo era jogar futebol, divertir-se e ajudar a família. Está a cumprir tudo. Mais: é um jogador de seleção. Nunca vamos vê-lo a amuar ou chateado porque algo não aconteceu.

Ele disse até que não imaginava chegar a um clube do patamar do Sporting…

Claro que ele idealizava chegar a este patamar, mas também dizia que chegaria onde tivesse de chegar. Quando ele estava no Famalicão, já estava a treinar quando surgiu o Sporting. Antes de surgir e avançar, ele próprio disse no primeiro dia de treinos que não havia problema em ficar mais um ano no Famalicão, que não vinha mal ao mundo, estava feliz. É esta a personalidade dele.

Que sonhos por cumprir lá fora?

Sim, todos os jogadores sonham jogar nos principais campeonatos. Ele esteve lá fora, era muito jovem. Dizem que ele não se afirmou no Wolves, mas é errado. Ele foi contratado para os sub-21. Era titular, capitão e ficou no onze ideal do campeonato. Depois decidiu voltar para cá, ia muito a tempo de se afirmar, mas preferiu o Famalicão. Poderia jogar como jogou e decidiu regressar. Não foi contratado para a equipa A, estava no percurso dele.

Ele está na seleção neste momento. Esteve no Euro 2020, Mundial não. Falta-lhe a afirmação na seleção?

Está a trabalhar para isso, a concorrência é forte. O primeiro objetivo era estar presente e está. Agora é continuar a trabalhar e aproveitar os momentos que o selecionador entende que merece.

O Nuno Santos vem de uma paragem longa. Está para breve o regresso? Como está psicologicamente?

Infelizmente, está vacinado contra estas lesões. Já perdeu duas épocas com lesões do mesmo género. É muito forte mentalmente para ultrapassar estas adversidades. Está motivado. O tempo de recuperação está a terminar. É só esperar que volte. Está mesmo pronto, a vontade dele é voltar e tocar outra vez na bola.