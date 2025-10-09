Menu
Varandas: "Sporting ruía à primeira rajada de vento, agora aguenta até tempestades"

09 out, 2025 - 18:30

O presidente do Sporting não confirma recandidatura e anuncia investimento total de 200 milhões de euros na revitalização do Estádio de Alvalade.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, diz que o título conquistado na época passada após a saída de Ruben Amorim e Hugo Viana são o reflexo do crescimento do clube.

Numa conversa no "Portugal Football Summit", da Federação Portuguesa de Futebol, o dirigente diz que o Sporting já não abana à menor instabilidade.

"Não é fácil perder o treinador em novembro e diretor-desportivo em janeiro e ser campeão. Antes, à primeira rajada de vento o Sporting ruía, agora aguenta até tempestades. Perdemos um dos jogadores mais marcantes, que deixou memórias maravilhosas. Fizemos contratações cirúrgicas e mostrámos que temos potencial para continuar a vencer", explica.

O Sporting está no segundo lugar, atrás do FC Porto, e a insatisfação com a posição é mais um bom indicador para Varandas: "Ocupamos apenas - e é um ótimo sinal - o segundo lugar. É exclusivamente por culpa própria."

Varandas manteve ainda o tabu sobre uma eventual recandidatura às eleições do próximo ano.

"Há 40 anos que não aconteciam muitas coisas no Sporting que acontecem hoje. A mais importante de todas foi a estabilidade. Há cerca de um ano apresentámos um plano estratégico a dez anos para o Sporting, qual o caminho que o clube deve percorrer. O meu pacto é com o clube, só com o clube: devolver o Sporting ao seu lugar devido. Tenho uma visão muito cética sobre ficar na história. Só 10 por cento dos sportinguistas sabem o nome do presidente dos tempo do cinco violinos. É pouco relevante o nome de quem fica. Não há nada que o tempo não leve", disse.

Alvalade com investimento de 200 milhões de euros

Apesar das obras recentes, Frederico Varandas anuncia um investimento de mais 150 milhões em Alvalade.

"Teremos uma obra diferenciadora, em que ir ao futebol se torna uma experiência completamente diferente. Investimos 50 milhões de euros e vamos investir mais 150 milhões até 2028/29, mas haverá um antes e depois do Sporting. Temos uma vantagem competitiva muito grande face ao Benfica, na localização do Estádio José Alvalade. Lisboa é uma cidade em explosão, uma cidade da moda e com ótima qualidade de vida. A localização do recinto é decisiva", conclui.

