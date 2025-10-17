Rui Borges responde a Mourinho: "A Taça está no nosso museu porque fomos melhores, tão simples quanto isso"

Rui Borges, treinador do Sporting, garante que a Taça de Portugal conquistada na época passada está no museu dos leões "porque foram melhores", respondendo a José Mourinho, que afirmou que as águias mereciam ter mais uma no palmarés.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços, no arranque dos clubes de I Liga na competição, Borges voltou a falar da polémica final da época passada, das possíveis mudanças de sistema.

O Paços-Sporting joga-se, este sábado, às 20h15, com relato em direto no site da Renascença.

Jogo em Paços de Ferreira: "Não podemos menosprezar o adversário, tem uma final da Taça de Portugal, duas meias-finais. O maior respeito que podemos ter pelo adversário é olhá-lo de forma séria. Temos de perceber que vamos defender um título. Queremos muito voltar à final do Jamor, que nos marcou. A maior motivação que podemos ter é a de defender algo que é nosso, que conquistámos com muita dedicação."



Varandas disse que Sporting não lidera por culpa própria? "Nem sequer vi o presidente nos dias depois do jogo com o Braga. É engraçado vermos o que se passa fora e como criam histórias alucinantes. Tem a ver com a nossa exigência, jamais será crítica. Demonstrámos que fomos os melhores, temos tido um início de época até bastante produtivo daquilo que é a qualidade da equipa. Os jogadores têm de ficar sentidos por não termos sido capazes de ser o Sporting que queremos e que temos conseguido ser, na maior parte do tempo."

Mudança de sistema: "Falar disso é muito subjetivo. Não queria fazer parecer que estou a dar aulas táticas. No sistema que falam, a grande maioria dos jogadores jogam nas posições que jogavam, temos a melhor versão do Pote, do Trincão, do Hjulmand, do Inácio, do Quenda. A equipa do Sporting nunca produziu tanto em termos ofensivos. É a equipa que mais oportunidades de golo cria e desperdiça. Se formos aos números, o sistema nem é assunto. O sistema tem a ver com as dinâmicas que lhe damos. Contra o Braga e a segunda parte contra o Estoril, não teve a ver com isso. Teve a ver com incapacidade, se calhar, minha, que sou o principal culpado e darei sempre a cara pelos jogadores. Não fui capaz de explicar como anular o Sporting de Braga, no sentido em que não nos criaram grande perigo. Isso não é assunto."

Resposta a Mourinho, que disse que o Benfica tem "uma Taça a menos": "O ruído é imenso e a toda a hora, para com o Sporting, em relação a tudo. É sinal que somos vencedores e que, no passado, ganhámos bastante ou mais do que os outros. A Taça está lá, no museu, com o nome de todos nós, para sempre."

Mais sobre a Taça: "O Sporting ganhou a Taça. Está no museu porque fomos melhores, é tão simples quanto isso. E porque a merecemos. O ruído é vosso ou deles, não é meu. Sei é que está no museu e é nossa, com todo o mérito, a 101%, por tudo aquilo que os rapazes fizeram e pelas contrariedades que fomos tendo."

Afirmação de Alisson Santos: "A oportunidade não tem a ver com a Taça, tem a ver com o momento e o crescimento dele. Tem ouvido, entendido melhor o contexto e a exigência, que é brutal. Tem tido esse crescimento, e tem sido importante, quando tem entrado. Tem lutado por mais minutos. Não tem a ver com ser um jogo de Taça. Pode jogar na quarta e ser titular, contra o Marseille, porque tem lutado por isso. É um miúdo que tem crescido imenso. Acreditamos nele, por isso é que o fomos buscar mais cedo. Acreditamos que, no futuro, vai ser um jogador muito importante e terá um futuro muito risonho".