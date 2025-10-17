Sporting renova com jovem defesa

17 out, 2025 - 23:07
O Sporting renovou contrato com Érica Cancelinha, até 2028.
“Estou muito feliz. Fiz a estreia o ano passado pela equipa principal, o que significa que o clube confia muito em mim e é um orgulho enorme representar este clube”, disse aos meios dos leões.
A jovem defesa, de 18 anos, estreou-se, esta sexta-feira, nos convocados da Seleção.
“O meu objetivo, tal como o da equipa, é ser campeã de todas as provas que temos para disputar. O meu objetivo individual é chegar à equipa A da Seleção Nacional”, acrescentou.