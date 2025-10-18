Sporting sofre, mas passa na Taça de Portugal

18 out, 2025 - 22:59
O Sporting derrota o P. Ferreira, por 3-2, após prolongamento, e segue em frente na Taça de Portugal.
Os leões tiveram mais bola e fizeram mais remates, mas não jogaram bem e tiveram de sofrer para derrotar uma equipa da II Liga.
O golo do triunfo foi já apontado no prolongamento e foi apontado pelo capitão dos pacenses, Tiago Ferreira, na própria baliza.
Antes, Ronaldo Lumungo abriu o marcador para a equipa da “capital do móvel”, mas Pedro Gonçalves empatou logo a seguir.
No início da segunda parte, a equipa da casa voltou a colocar-se à frente do marcador, por Paulo Victor, e os leões reagiram e chegaram à igualdade por Ioannidis.
A partida acabou por seguir para prolongamento e aí a equipa de Alvalade atacou bem mais, mas sem criar muito perigo e só um autogolo desfez o empate.
O Sporting segue, assim, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, após um jogo sofrido em Paços de Ferreira.