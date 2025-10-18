Sporting sofre, mas passa na Taça de Portugal

O Sporting derrota o P. Ferreira, por 3-2, após prolongamento, e segue em frente na Taça de Portugal.

Os leões tiveram mais bola e fizeram mais remates, mas não jogaram bem e tiveram de sofrer para derrotar uma equipa da II Liga.

O golo do triunfo foi já apontado no prolongamento e foi apontado pelo capitão dos pacenses, Tiago Ferreira, na própria baliza.

Antes, Ronaldo Lumungo abriu o marcador para a equipa da “capital do móvel”, mas Pedro Gonçalves empatou logo a seguir.

No início da segunda parte, a equipa da casa voltou a colocar-se à frente do marcador, por Paulo Victor, e os leões reagiram e chegaram à igualdade por Ioannidis.

A partida acabou por seguir para prolongamento e aí a equipa de Alvalade atacou bem mais, mas sem criar muito perigo e só um autogolo desfez o empate.

O Sporting segue, assim, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, após um jogo sofrido em Paços de Ferreira.