De Zerbi espera dificuldades em Alvalade: "O Sporting é uma verdadeira equipa"

O treinador dos franceses do Marselha, Roberto De Zerbi, apelou à personalidade da sua equipa para vencer na visita ao Sporting, da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

“O Sporting é uma verdadeira equipa e temos a necessidade de fazer um jogo com personalidade. A mesma identidade e personalidade que estamos a demonstrar no Estádio Vélodrome, queremos fazer a mesma coisa nesta competição. É um teste muito importante. Se queremos ganhar, temos de fazer um jogo perfeito. Se não fizermos, não ganhamos”, realçou, na conferência de imprensa de antevisão.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, palco do jogo entre ‘leões’ e marselheses, o treinador italiano, de 46 anos, elogiou a turma lisboeta e lembrou ser uma equipa “habituada a ganhar” em Portugal, num duelo importante para os dois conjuntos.

“Sei que é um jogo muito importante, contra uma equipa muito forte em Portugal, que sabemos que está a ganhar muito nas últimas épocas. Tem futebolistas com grande capacidade e que estão habituados a ganhar. Vi alguns jogos do Sporting, é uma equipa de alto nível, com grandes futebolistas”, sublinhou Roberto De Zerbi.

O líder do Marselha afirmou que se está a criar “um grupo muito forte”, que conta com “determinação e paixão”, mas frisou que é preciso equilíbrio, apesar do bom começo de época, na qual lidera a Liga francesa, à frente do Paris Saint-Germain.

“Temos de jogar de forma humilde, com os pés assentes no chão e muita coragem no nosso jogo, não ter receio de correr para a frente e tentar chegar à finalização. São as características das grandes equipas, a comparar com equipas médias”, atirou.

O extremo brasileiro Igor Paixão, de 25 anos, também fez a antevisão ao encontro, no qual pretende que o Marselha mantenha a sequência positiva, com igual foco e concentração durante os 90 minutos, confiante no plantel que o clube construiu.

“Vamos querer manter a sequência e jogar como fizemos contra o Ajax em casa, a manter o mesmo foco e concentração. Sabemos que vai ser um jogo difícil contra o Sporting, mas vamos meter em prática tudo o que treinamos, para sair de forma natural”, vincou o avançado, contratado aos neerlandeses do Feyenoord no verão.

Sporting, 15.º colocado, e Marselha, 13.º, ambos com três pontos, defrontam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20h00 de quarta-feira, na terceira ronda da fase de liga da Liga dos Campeões, com arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.