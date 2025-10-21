Rui Borges rejeita ideia de "má fase" do Sporting. "Não entendo muito bem a razão de se falar disso"

O treinador Rui Borges rejeitou uma má fase do Sporting, apesar de jogos menos conseguidos a nível exibicional, e mostrou respeito pelo Marselha, rival na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

“Não entendo muito bem a razão de se falar numa má fase. Tivemos uma partida menos conseguida com o Sporting de Braga, e uma segunda parte com o Estoril Praia também, mas, para trás, ninguém falou numa má fase. O Sporting está em segundo lugar, não está em sétimo. Estamos a três pontos do primeiro, passámos na Taça de Portugal… A equipa percebe o que tem de fazer. Foi uma partida menos conseguida diante do Sporting de Braga, mas não existe uma má fase”, sublinhou.

Vindo de um triunfo ‘suado’, após prolongamento, contra o Paços de Ferreira, da II Liga, Rui Borges destacou o “carinho enorme” demonstrado pelos adeptos no fim do jogo e frisou que o impacto de 120 minutos só se perceberá durante o embate.

“Vamos perceber ao longo do jogo qual será o impacto. Por toda a motivação e a força extra que os jogadores ganham nestes jogos, acredito que, de alguma forma, abafe esse possível cansaço dos 120 minutos. Não olho por aí ao fazer a equipa. Esperemos que o impacto não seja significativo, mas estes jogos exigem muito em termos físicos e individuais”, realçou o treinador natural de Mirandela, de 44 anos.

Rui Borges considerou não existir favoritismos entre Sporting e Marselha, embora o grande momento do adversário na Liga francesa, que lidera de forma isolada, é algo que tem de motivar os ‘leões’, com vários elogios de Rui Borges aos gauleses.

“Se estamos nesta competição queremos defrontar os melhores. O Marselha está numa fase boa da época. É uma equipa que tem a segunda maior percentagem de posse de bola e tem a maior percentagem de passes certos. Percebe-se bem a qualidade do outro lado. Gosta de ter bola, mas é muito vertical e veloz no último terço, com muita capacidade para fazer golos”, enumerou o técnico dos lisboetas.

O atual treinador do FC Porto, Francesco Farioli, já pertenceu à equipa técnica de Roberto De Zerbi, como treinador de guarda-redes, nos italianos do Sassuolo, mas Rui Borges, apesar de conseguir comparar os dois clubes, vê diferenças nos jogos.

“Percebe-se que o FC Porto tem traços de De Zerbi, mas o Marselha mostra muito mais variabilidade no seu jogo e consegue ter mais posse de bola, de uma forma diferente do FC Porto. Pelo que o Marselha mostra, será um jogo completamente diferente, porque os jogadores dão outras coisas à equipa”, comparou Rui Borges.

Sporting, 15.º colocado, e Marselha, 13.º, ambos com três pontos, defrontam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20h00 de quarta-feira, na terceira ronda da fase de liga da Liga dos Campeões, com arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.