Delfim. Conselhos ao Sporting e o litígio contra o Marselha que "já é uma causa"

"Tive o prazer de representar durante três épocas e viver momentos inesquecíveis, quer profissional, quer familiarmente", enaltece Delfim.

A cor que apoiará é clara: o verde e branco. O antigo médio recorda o "marco importantíssimo" na carreira que foi representar o Sporting, entre 1999 e 2001, depois de ter completado a formação no Boavista.

Delfim não será um dos sportinguistas a emoldurar a bancada do Estádio de Alvalade, embora garanta que verá o jogo desde casa, com a família.

"É um Marselha estruturado a todos os níveis e com um projeto desportivo definido, muito forte e ambicioso. Estamos a falar da equipa com o melhor ataque e a melhor defesa em França. O Sporting terá um desafio muito importante para as pretensões na Liga dos Campeões, mas também muito para tentar estabilizar a qualidade a que nos últimos dois anos nos habituou a ver", assinala o antigo jogador, que considera que este será "um jogo de emoções", perante "um estádio repleto".

O Marselha vai a Alvalade, a contar para a terceira jornada da fase regular da Liga dos Campeões, como líder da Ligue 1. Delfim destaca que Roberto De Zerbi montou um conjunto "muito estruturado, motivado, e que irá, com toda a certeza, criar muitos problemas à defesa do Sporting".

"Os jogadores do Sporting têm todas as condições para se focarem naquilo em que são individualmente bons e mais ainda coletivamente. Acreditar no seu jogo e que isso faça com que seja o Marselha a ter dificuldades. E claro, qualquer momento pode ser de inspiração para um ou outro jogador", realça o antigo médio, em entrevista a Bola Branca .

O Sporting deve impor o seu jogo e obrigar a que seja o Marselha a adaptar-se, diz Delfim, que lembra os "momentos inesquecíveis" em Alvalade e guarda más memórias da passagem pelo clube francês.

Ainda assim, lamenta a forma como saiu para o Marselha, no verão de 2001, a troco de cinco milhões de euros: "O Sporting estava com problemas financeiros e eu era o único atleta que tinha tudo uma proposta real por parte de um clube estrangeiro, neste caso o Olympique de Marselha, que tinha entrado em contacto com a direção. E a direção do Sporting, pela pessoa de José Eduardo Bettencourt, falou comigo pessoalmente, a dizer que eles tinham necessidade de executar essa transferência. E eu senti-me ali um bocadinho pressionado, um dever de gratidão também, e lá acabei por rumar a França."



Nesta entrevista à Renascença, confessa que, se soubesse na altura o que sabe hoje, não teria aceitado a transferência para Marselha.

"Acabei por encontrar um projeto desportivo inexistente. Creio que o Sporting deveria, na altura, ter tido o cuidado de perceber se era correto ou importante para o jogador. Mas, enfim, a responsabilidade foi minha, também. Toda ela. Partia com a esperança de fazer uma carreira internacional de sucesso e foi-se a demonstrar o contrário, fruto de tudo o que vivi às mãos dessa instituição [Marselha]", lamenta.

Marselha, fonte de negócios dúbios

Delfim terminou a carreira de jogador aos 32 anos, devido a uma lesão nas costas, contraída quando representava o Marselha.

Não aconteceu em campo, mas sim no gabinete médico do clube, alega o ex-futebolista: depois de uma viagem de autocarro que o deixou com dores, o tratamento tê-lo-á deixado com graves problemas na coluna, que o afastaram dos relvados durante quase dois anos e meio.

"Eu fui mais um num ano em que mais de 50 jogadores passaram pelo Olympique de Marselha, portanto, era nitidamente um ano não desportivo, mas um ano financeiro. Um ano em que muita gente se preocupou em ganhar dinheiro ilicitamente. Processos decorreram posteriormente a essa minha contratação, muitos problemas surgiram, muitos processos-crime que mancharam e continuam a manchar o nome de um clube que é conhecido, historicamente, pelos problemas que se vivem no coração do mesmo", refere o antigo internacional português.

Litígio com Marselha "já é uma causa"

Dezanove anos depois da saída do Marselha (2006), Delfim continua em litígio legal com o clube, num processo que deu entrada na Justiça francesa em 2012. O antigo jogador alega negligência e pretende ser ressarcido pelos danos à carreira, mas também à qualidade de vida.

"Passei dois anos sem conseguir pegar nos meus filhos ao colo", revelou, numa entrevista ao jornal "Record", ainda em outubro de 2022.

A Bola Branca, Delfim conta que o processo, "felizmente", já não se encontra sob a alçada da Justiça francesa: "Em fevereiro passado, foi-me negada justiça, mais uma vez, pelo Supremo Tribunal francês. Estou neste momento no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde espero vir a ser ouvido e a fazer justiça. É isso que eu reclamo e procuro, para demonstrar que me foram violados todos os direitos em França."

"Já é uma causa", remata Delfim, que não perde a esperança.

O Sporting defronta o Marselha esta quarta-feira, às 20h00, em Alvalade, a contar para a terceira jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Encontro com relato e acompanhamento na app e no site da Renascença.