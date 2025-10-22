Leõezinhos dão o exemplo. Sporting derrota Marselha na Youth League

22 out, 2025 - 16:20
Os sub19 do Sporting venceram o Marselha, por 2-1, na terceira jornada da Youth League, a liga dos campeões jovem da UEFA.
Os leões dominaram a maior parte do encontro, disputado na Academia Cristiano Ronaldo.
Flávio Gonçalves (novamente em destaque) e Paulo Simão marcaram para a equipa da casa. Pelos franceses ainda empatou Bakola.
Nota ainda para a expulsão de Gabriel Silva, o ponta de lança, por acumulação de amarelos.
Após três jogos, o Sporting soma sete pontos. Já o Marselha continua sem pontuar.
O presidente Frederico Varandas e o técnico principal Rui Borges foram dois dos espetadores da partida.