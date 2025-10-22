Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 22 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

UEFA

Leõezinhos dão o exemplo. Sporting derrota Marselha na Youth League

22 out, 2025 - 16:20

Sporting soma agora sete pontos em três jogos na Youth League.

A+ / A-

Os sub19 do Sporting venceram o Marselha, por 2-1, na terceira jornada da Youth League, a liga dos campeões jovem da UEFA.

Os leões dominaram a maior parte do encontro, disputado na Academia Cristiano Ronaldo.

Flávio Gonçalves (novamente em destaque) e Paulo Simão marcaram para a equipa da casa. Pelos franceses ainda empatou Bakola.

Nota ainda para a expulsão de Gabriel Silva, o ponta de lança, por acumulação de amarelos.

Após três jogos, o Sporting soma sete pontos. Já o Marselha continua sem pontuar.

O presidente Frederico Varandas e o técnico principal Rui Borges foram dois dos espetadores da partida.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 22 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)