Rui Borges. "Sporting com atitude competitiva muito grande"

O treinador do Sporting, Rui Borges, destacou o espírito da equipa contra o Marselha, que permitiu dar a volta ao marcador na Liga dos Campeões.

Dar a volta ao resultado

"Foi um Sporting com uma atitude competitiva muito grande. Uma segunda parte com coração, mas só um grupo e uma grande equipa é que conseguia dar a volta ao resultado. Mesmo o Marselha com 10, não deixa de ser perigoso. Mantivemos a calma, houve momentos em que tentámos ganhar o jogo à pressa. Foram só 5 minutos. Um espírito de equipa enorme. Uma primeira parte boa também. Levámos com um golo igual ao do Nápoles. Não pode acontecer. Soubemos reagir e só uma grande equipa é que daria a volta ao resultado"

Má fase?

"O Sporting está igual a si próprio. Sabemos que não vamos estar sempre no nosso melhor. O grupo sabe. Isso da fase não existe. Importa o dia a dia, o espírito diário, a alegria na academia, o discurso interno é o mais importante. Estamos esclarecidos com o que podemos fazer e estamos dentro do que queremos"

Suplentes ajudaram

"Era algo que o jogo pedia, homens com aceleração, para empurrar o Marselha mais para baixo, com cruzamentos, com tabelas. O Alisson e Geny verticais, que gostam do um para um. Correu bem. Metemos dois homens de área, porque sabíamos que podia haver mais cruzamentos, por isso a entrada do Fotis. Correu bem... vai haver um dia em que não vai correr tão bem. Feliz por eles. É o que digo. O espírito da equipa é extraordinário"

Seis pontos na Champions

"Significa que temos 6 pontos. Sabemos das dificuldades de cada jogo. Por incrível que pareça, às vezes queixamo-nos tanto do VAR e hoje se não existisse VAR, o futebol era totalmente, não digo uma mentira, mas era diferente. O jogo sem VAR era um penálti que não era contra nós, uma expulsão que não era contra nós, era um golo mal anulado. Temos que nos preocupar mais com o nosso papel para melhorarmos. Tenho culpa e todos nós, falamos o que não devemos. Quero só frisar o que a equipa fez"

Vitória dedicada a quem?

"Aos adeptos porque foram incansáveis. Continuem a acreditar porque só assim na época pasada conseguimos o que conseguimos. Mesmo quando não correu tão bem, ninguém deixou de acreditar no que é o Sporting. O espírito da equipa revê-se nos adeptos. Este grupo merece. Quem trabalha diariamente na academia trabalha muito para que não falte nada. É uma vitória dedicada a nós"

O Sporting venceu o Marselha, por 2-1, na terceira jornada da Liga dos Campeões.