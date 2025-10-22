Sporting ganha com remontada na Champions

O Sporting venceu o Marselha, por 2-1, na terceira jornada da fase de liga da Champions.

Os leões ganharam com remontada depois de a equipa francesa ter marcado primeiro (por Igor Paixão, aos 14 minutos) e de ter estado melhor no primeiro tempo.

Uma expulsão de Emerson, em cima do intervalo, permitiu à equipa de Alvalade dominar a segunda parte. Os comandados de Rui Borges pressionaram, procuraram a mudança e conseguiram virar o resultado.

Marcou primeiro Geny Catamo, num golo validado pelo VAR, e depois Alisson – que beneficiou de um toque em Pavard – para trair Rulli.

Nota ainda para um susto em relação a Maxi. O lateral viu vermelho direto, mas o árbitro reverteu para amarelo depois de avisado pelo VAR.

Com este resultado, o Sporting sobe para os seis pontos na classificação da liga da Liga dos Campeões.