Borges destaca "resposta fantástica" dos menos utilizados e dos "miúdos"

Rui Borges enaltece a resposta "fantástica" dos jogadores menos utilizados e dos jovens que estreou na goleada frente ao Alverca, por 5-1, que garantiu o apuramento do Sporting para a Final Four da Taça da Liga.

Análise: "Grande jogo, toda a gente está ligada, toda a gente quer jogar, toda a gente percebe o que tem de fazer, a sua tarefa. A malta que é da equipa principal deu uma resposta fantástica nesse sentido, todos muito ligados, todos muito disponíveis, vê-se bem que a energia é coletiva, não só da malta que tem jogado mais, como esta também, que tem menos minutos. Deram esse real valor também daquilo que é o coletivo. Os miúdos, é mérito deles e deixar aqui também um agradecimento e enaltecer aqui o trabalho do mister João Gião no trabalho da equipa B também, porque os miúdos têm crescido imenso. Não é por acaso que estão em primeiro lugar na II Liga, estão cada vez mais maduros, mais competitivos. É mérito deles, é mérito do trabalho deles no seu dia-a-dia, no seu habitat, que é a equipa B, à espera de uma oportunidade para a equipa principal, e todos eles corresponderam da melhor forma."

Rodar: "Para mim não era nenhum problema, era impossível meter a malta que tinha feito o jogo em Tondela aqui. Era impossível. Não somos robôs, não somos máquinas, somos seres humanos e o risco de lesão era enormíssimo, por isso estava fora de questão quem jogou em Tondela mais minutos ser solução para hoje. Mas em momento algum me senti diminuído ou com problemas, nada disso, porque percebo bem aquilo que é o nosso dia-a-dia, já disse isso várias vezes. O meu dia-a-dia é feliz, o nosso dia-a-dia é feliz na Academia, e percebo muito bem aquilo que é a energia desta equipa e a fome desta equipa. Por isso, feliz por a resposta de todos eles."

Aposta em Salvador Blopa, que bisou: "É uma mensagem especial para ele e para os outros. Não ganhou nada, apenas um jogo, uma oportunidade, aproveitaram-na todos eles muito bem. É continuar o trabalho deles com seriedade, naquilo que é o seu dia-a-dia, naquilo que é a equipa B, porque não podem pensar e não se podem pôr em bicos de pés porque chegaram à equipa principal e porque a equipa ganhou e ganhou com fulgor. É manter-se focados, humildes e continuar a trabalhar sérios. Continuar aquilo que é o seu crescimento na equipa B, aquilo que é a sua maturidade, aquilo que é a sua competitividade. Para depois dar a resposta aqui, que foi isso que eles deram todos."

Nas meias-finais, FC Porto ou o seu antigo clube, o Vitória SC? "Qualquer adversário"