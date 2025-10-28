Ioannidis e os adolescentes. Sporting goleia Alverca e está na Final Four da Taça da Liga

O Sporting é o primeiro clube apurado para a Final Four da Taça da Liga, depois de golear o Alverca, por 5-1, nos quartos de final, esta terça-feira.

Foi um jogo de Fotis Ioannidis e dos adolescentes de 18 anos, a premiar a rotação de Rui Borges. Geovany Quenda e o estreante Salvador Blopa marcaram os primeiros dois golos, com assistências do grego, aos 21 e 30 minutos.

Na segunda parte, Quenda e Blopa bisaram, aos 58 e 70 minutos, respetivamente, desta vez assistidos por Alisson Santos e por outro "teenager" de 18 anos, o também estreante Flávio Gonçalves. Ao minuto 81, foi Ioannidis a faturar.

Por fim, uma prenda de aniversário para Sandro Lima, que apontou o golo de honra do Alverca.

O Sporting está na Final Four da Taça da Liga, que se realizará em Leiria, em janeiro de 2026.