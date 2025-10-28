Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taça da Liga

Ioannidis e os adolescentes. Sporting goleia Alverca e está na Final Four da Taça da Liga

28 out, 2025 - 22:17 • Inês Braga Sampaio

Rui Borges apostou na juventude e teve recompensa, com quatro golos dos "teenagers" e outro de Ioannidis, que valem a primeira vaga na Final Four.

A+ / A-

O Sporting é o primeiro clube apurado para a Final Four da Taça da Liga, depois de golear o Alverca, por 5-1, nos quartos de final, esta terça-feira.

Foi um jogo de Fotis Ioannidis e dos adolescentes de 18 anos, a premiar a rotação de Rui Borges. Geovany Quenda e o estreante Salvador Blopa marcaram os primeiros dois golos, com assistências do grego, aos 21 e 30 minutos.

Na segunda parte, Quenda e Blopa bisaram, aos 58 e 70 minutos, respetivamente, desta vez assistidos por Alisson Santos e por outro "teenager" de 18 anos, o também estreante Flávio Gonçalves. Ao minuto 81, foi Ioannidis a faturar.

Por fim, uma prenda de aniversário para Sandro Lima, que apontou o golo de honra do Alverca.

O Sporting está na Final Four da Taça da Liga, que se realizará em Leiria, em janeiro de 2026.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)