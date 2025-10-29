"O Salvador junta o grupo, é bom colega. Gosta de aprender": quem é e o que se segue para Blopa

Como até as árvores parecem ter olhos hoje em dia, Salvador Blopa nem chegou a explorar as virtudes do relvado sintético do Fontainhas, um dos maiores do concelho de Cascais. O futebol do miúdo da Abuxarda atraiu os olheiros e os convites dos gigantes de Lisboa. Apesar de ter escolhido o Sporting, não apreciou demasiado a ideia de abandonar os amigos. E assim ali ganhou mais um ano. “Ele era muito afeiçoado aos colegas e ao treinador que tinha no Fontainhas, que é uma pessoa importante no percurso do Blopa”, revela Bernardo Bruschy, em conversa com Bola Branca. O treinador orientava os sub-15 quando treinou o jovem futebolista que agora se estreou na equipa principal na Taça da Liga, aos 18 anos, e logo com dois golos, superando um recorde de Peyroteo, que remonta a 1938/39. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Com 10 anos, lá foi para o Sporting, onde agora está a sonhar com os olhos abertos. “Sempre acreditei nos meus sonhos”, confessou depois do Sporting 5-1 Alverca, que garantiu aos bicampeões nacionais um lugar na final four do torneio. “Não estava à espera que este dia chegasse tão cedo, mas trabalhei para este dia chegar.”

Bruschy confirma. “É um daqueles que marca quem passa por ele, porque é um miúdo muito extrovertido, de uma educação muito grande e relação fácil com todos. Consegue unir grupo, é bom colega. Gosta de aprender.” E continua: “A noite que teve deve-se muito à sua maneira de estar, à forma humildade com que sempre encarou tudo. Acredito que é um miúdo que, por esta forma de estar, também vai saber lidar com os momentos de sucesso que vai ter”. Sobre o futebol do rapaz que nasceu em Cascais em 2007, o antigo treinador que passou 15 anos no Sporting revela as incertezas que brotaram do talento. “Tem potencial físico, técnico, isso fazia com que nunca tivesse uma posição totalmente definida”, explica. “É um jogador muito capaz de jogar em várias posições, à direita, à esquerda, a avançado. Em alguns momentos, como médio. Pelas suas características, tinha muito potencial para explorar e trabalhar. Depois, nos sub-15 e sub-16 começou a estabilizar nas posições de extremo-direito e lateral-direito.”