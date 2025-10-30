Interdição parcial do estádio de Alvalade

O Sporting foi condenado ao encerramento por 1 jogo do setor A17, bancada norte, do Estádio José Alvalade.

Em causa, incidentes durante a partida contra o FC Porto, a 30 de agosto, especialmente na altura dos golos dos dragões.

“Em cúmulo material, condena-se a arguida na pena única de interdição temporária do setor A17, Bancada Norte, por um (1) jogo, acrescida da sanção de multa no valor de 150 (cento e cinquenta) UC, a que corresponde (…) o montante de € 15.300,00 (quinze mil e trezentos euros)”, pode ler-se no acórdão do Conselho de Disciplina, tornado público esta quinta-feira.

A decisão do CD em cúmulo junta duas condenações, uma “pela prática de agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a 10 minutos”, o que resulta na “sanção de interdição temporária” do referido setor do estádio acrescida de multa de 5.100 euros “já contabilizada a circunstância agravante da reincidência”, e outra pelo “arremesso de objeto sem reflexo no jogo”, punida com multa de 10.200 euros.

Os leões foram absolvidos da acusação de “agressões graves a espectadores e outros intervenientes.”