Rui Borges: "Foi um bocadinho impróprio este jogo da Taça da Liga, nem 48 horas de descanso tivemos"

Rui Borges lançou esta manhã o jogo contra o Alverca, agora para o campeonato (depois do 5-1 para a Taça da Liga, na terça-feira), e falou na ascensão de Salvador Blopa, da rivalidade e do que dão à equipa Luis Suárez e Fotis Ioannidis, ainda refletiu sobre a famosa azia e ainda sobre o calendário.

Alverca

“É um jogo diferente, totalmente diferente. Haverá mudanças de parte a parte, jogadores diferentes. Características diferentes, depois há um ou outra dinâmica diferente que acabaram por não ter neste jogo, mas vão ter no proximo. Uma referência na frente, um jogador diferente, médios diferentes, um lateral-direito diferente. Fez cinco, seis mudanças. Não estou a dizer que são melhores ou piores, dão coisas diferentes. Portanto, história diferente. Acredito que seja um jogo com dificuldade maior, não tenho dúvidas. “

Que 11 vem aí? Regresso ao 11 base?

“Todos eles já foram titulares, não sei o que será o 11 base. Foi um bocadinho impróprio este jogo da Taça da Liga, nem 48 horas de descanso tivemos, tivemos de gerir de outra forma. Sobre o jogo de amanhã, dentro da perspetivável da nossa parte, é ir percebendo que jogador dará mais resposta e estará mais preparado para entrar de início. A malta que tem entrado tem dado uma resposta fantástica, tem sido importante na energia e qualidade no caudal ofensivo, principalmente. Dentro das escolhas, estou super tranquilo com quem jogar. Claro que vai haver muitas mudanças. Não vou ser hipócrita.”

Luis Suárez vs. Ioannidis

“O Fotis também chegou mais tarde, entrou numa fase em que estávamos nos inícios das competições. Tem a sua adaptação à equipa, aos colegas, tem crescido imenso. Caiu muito bem perante o grupo, que reconhece muita qualidade nele e no Luis. O Luis tem dado resposta. O Fotis também. Está super ligado, super feliz no Sporting. Vejo isso diariamente. Sabe que vai ter oportunidades para jogar. O Luis sabe que tem ali um jogador à perna. Os dois têm dado resposta. São jogadores diferentes, o Fotis dá-nos mais profundidade do que o Luis, de rodar sobre referências. O Luis dá-nos o jogo de apoio, também nos dá alguma profundidade, tem melhorado nesse aspeto. São dois grandes jogadores, felizmente temos os dois do nosso lado.”

Salvador Blopa

“Hoje treinou com a equipa B, ponto final. São jogadores que têm crescido imenso, é um jogador com um potencial enorme. Terá um futuro risonho. Está no crescimento dele, tem conseguido perceber esse crescimento, tem conseguido crescer no patamar na equipa B. Se calhar não estava à espera de ser tão solução na equipa B e de repente já é titular. De repente, está a jogar na equipa principal. Aconteceu tudo muito depressa. Parece-me que, para já, é um miúdo muito equilibrado, focado. Estou tranquilo porque vejo um miúdo muito equilibrado. Correspondeu e muito à expectativa. Como eu disse ao Simões na Champions, disse a ele igual: ‘estás cagado?’ E ele: ‘nããão, eu estou bem, mister’. É a maneira de os deixar mais tranquilos.”

Mercado de janeiro

“É algo que não me passa pela cabeça, sinceramente. A melhor resposta para essa pergunta foi o jogo de terça-feira. Os miúdos estão aí para ajudar e dar resposta, não é por acaso que o Sporting, se não for o melhor, é um dos três melhores clubes do mundo na formação. Temos de ter essa capacidade de continuar, só assim os clubes em Portugal vão conseguir crescer no futuro. Temos de sustentar-nos com alguma formação.”

Formação

“O contexto foi favorável, é importante quando jogam estarem sustentados com jogadores maduros e que estão aqui há algum tempo. Ajudam que os miúdos consigam dar essa resposta igual. Tínhamos equipa com Morita, Gio [Kochorashvili], jogadores internacionais, o Quaresma. Alguns jogadores, como o Quenda, que é miúdo mas maduro, tem quase 60 jogos na época passada. Os miúdos estavam ali numa bolha, rodeados de jogadores com maturidade e algum estatuto a nível nacional e internacional que os iam ajudar nesse crescimento.”

Azia

"Azia vai sempre haver no futebol, mas desde que não seja de forma negativa. Faz parte. Quem não sente, não é filho de boa gente. Têm de transportar aquela azia, desconforto e raiva inicial de não jogar de início, para quando jogarem demonstrar, para meter o treinador a pensar diferente. Tenho a sorte de ter um grupo. Eles reconhecem muita qualidade em todos eles, não há o ego de sou o melhor, de resolver. Há sempre jogadores diferenciados. O ego e o próprio estatuto existem e não se foge disso. Às vezes, é difícil para nós, treinadores, não tive essa luta ainda. Reveem-se uns nos outros. Respeitam-se mutuamente, é importante para mim, ajuda muito a controlar as azias."