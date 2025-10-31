Bicampeão Sporting reencontra Alverca na abertura da 10.ª jornada da I Liga

O bicampeão Sporting reencontra esta sexta-feira o Alverca, no jogo que abre a 10.ª jornada da I Liga de futebol, três dias depois de os 'leões' terem goleado a equipa ribatejana na Taça da Liga (5-1).

O treinador Rui Borges deve voltar ao figurino habitual, apesar da boa resposta dada pelos jogadores utilizados nos quartos de final da Taça da Liga, em especial o extremo Salvador Blopa, de 18 anos, que se estreou com dois golos.

Na I Liga, a equipa de Rui Borges procura esta sexta-feira somar nova vitória e alcançar em pontos o líder FC Porto, que apenas entra em campo no domingo, com uma receção ao sempre difícil Sporting de Braga (20h30).

Os 'dragões' seguem na frente do campeonato, com 25 pontos, seguidos por Sporting, com 22, e Benfica, com 21, numa ronda em que as 'águias' também têm duro teste, com a visita no sábado ao Vitória de Guimarães (20h30).