Rui Borges. “Vitória é justíssima”

O treinador do Sporting, Rui Borges, considerou “justíssimo” o triunfo sobre o Alverca, na jornada 10 da I Liga.

A partida

"Sinceramente, estava [à espera de dificuldades]. Uma equipa de bloco médio-baixo, bastante baixo em alguns momentos, às vezes com linha de cinco, outra de seis. Sabíamos que seria difícil, que em algum momento precisaríamos de inspiração. Eles conseguiram ligar com o avançado, um avançado que dá trabalho. Criámos várias oportunidades na primeira parte, fomos adiando o golo, perdendo alguma energia e deixando o jogo entrar num modo que agradava o Alverca. Mas mesmo assim fomos criando, se fizéssemos o golo no início acredito que seria diferente. A equipa foi criando, faltaram mais movimentos de diagonais curtas. Na segunda parte entrámos bem. O objetivo era tentar marcar cedo para tentar abrir mais o jogo, não abrimos, o Alverca apareceu novamente com bloco baixo e não criou nada durante o jogo. Fomos anulando a transição com maior ou menor dificuldade. Tentámos juntar o Fotis [Ioannidis] mais perto do Suárez, puxar o Pote para trás, que se calhar tem uma tomada de decisão que o Simões não tem. E deu certo. Acabámos por fazer golo, desbloqueámos na bola parada, e depois num momento de inspiração o Pote faz o 2-0. Fomos controlando, depois os últimos 5 minutos entrou num modo mais parado. A malta mais cansada e tranquila, mas fizemos um jogo competente. A vitória é justíssima".

Jogadores saídos do banco tiveram impacto

"Podemos dizer que sim, porque o Fotis acaba por fazer golo. É diferente do Suárez, dá mais ataque à profundidade, é perigoso nas bolas paradas, mas senti que ainda estava um bocadinho amassado de terça-feira. Mas respondeu. Ele faz golo, o Pote também recua para uma posição diferente e faz golo. É alguém que faz golos de grande efeito e hoje faz também. E era tentar que o Pote, com coisas muito próprias dele, tentasse desbloquear o jogo, fosse com assistência ou golo".

Lesão de Fresneda

"Sei que acabou por ter um pequeno entorse, é esperar. Ainda não sei a gravidade, mas acredito que não seja muito grave. Que volte rápido porque é isso que queremos, ainda para mais numa lesão traumática. Mas é o futebol, temos de lidar com isso. Às vezes o azar de uns é a sorte de outros. A malta que entra mexe sempre com o jogo e é essa a imagem do grupo. Deixar uma mensagem aos adeptos, que foram importantes na terça-feira e hoje voltaram a ser".

Benfica visita Guimarães, FC Porto joga com o Sp. Braga

"Fizemos o nosso e só estou focado no que posso controlar, que é a minha equipa. Fizemos o que nos competia, o que era exigido num jogo difícil. É seguir o nosso caminho".

Juventus com novo treinador

"Acaba por ser, vão ter só um jogo antes do nosso. Já é uma grande equipa, mas com a mudança de treinador vão ganhar uma vontade, energia e compromisso diferentes. E a estratégia. Não vamos ter muito para estudar, ver e perceber, mas vamos focar-nos no que controlamos. E se controlarmos a nossa parte, acredito que faremos um grande jogo".

