"Jamais será o dinheiro que me move". Rui Borges seria "o mais feliz do mundo" se ficasse 10 anos no Sporting

Rui Borges, treinador do Sporting, voltou a chutar para canto o rumor que o associou ao Wolverhampton este domingo, depois do despedimento de Vítor Pereira.

Em conferência de imprensa em Itália, onde o Sporting vai defrontar a Juventus para a Liga dos Campeões, Borges diz que "jamais será o dinheiro que o move" e que seria "o homem mais feliz do mundo" se ficasse uma década no clube leonino.

A "Vecchia Signora" despediu Igor Tudor e contratou o experiente Spalletti, mas Rui Borges acredita que a equipa vai lutar pela vitória em Turim.

A Juventus, 25.ª classificada ainda sem qualquer vitória na Liga dos Campeões, recebe o Sporting, 12,º com seis pontos somados, esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença.

O que esperar da Juventus? "A mudança de treinador mexe sempre com o grupo e com uma equipa. Com a atitude e o compromisso. Vão estar super motivados, é um jogo de Champions, um grande treinador que tem toda uma história e um peso. Mantiveram o sistema com três centrais, apesar de jogar com um médio a central à esquerda. Não é o sistema mais usado no seu passado, mas dentro do que observámos acredito que estaremos preparados. Focamo-nos muito mais no que podemos controlar e não tanto no adversário, até porque se tornou mais difícil esse estudo."

Voto de confiança de Varandas: "Votos de confiança não... no dia seguinte são despedidos. Estou muito feliz no Sporting e o meu futuro passará pelo Sporting, e que seja por muitos anos."

Sonha chegar à Premier League? "O que nos move nunca foi a parte financeira. Os outros países têm mais poder financeiro do que o nosso, mas nunca foi isso que nos moveu. É por isso que, se calhar, hoje treino o Sporting. O meu sonho era ser campeão nacional no meu país. Se ficar aqui dez anos, serei o mais feliz do mundo. Estou a viver o meu sonho e que assim continue."

Ioannidis vai ser titular? "Já brinquei com o Quenda, a dizer que quem vai à conferência nunca joga. Não sou eu que escolho quem vem, é a comunicação. Mas feliz por contar com o Fotis e com o Suárez. O Suárez estava com uma proteção por prevenção, apenas isso. Independentemente de quem jogar, dará boa resposta. Até podem jogar os dois, nunca se sabe."

Sporting nunca ganhou em Itália: "É uma equipa técnica que acredita muito independentemente do desafio. Há aquele ditado que diz que se fosse fácil, seria para outro. Estou super motivado, super feliz por poder defrontar uma grande equipa, na melhor competição da Europa. Acredito que vamos estar super motivados, tal como nós, treinadores, estamos motivados. Acima de tudo, desfrutar do jogo."

Já decidiu o onze? "Tenho dúvidas sempre até ao lanche, os meus adjuntos não me deixam mentir. Os jogadores só sabem quem joga 1h30 antes do jogo porque todos têm de estar preparados, simples quanto isso. E todos têm de ter ligações entre eles. Hoje joga um, amanhã outro."